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В Беларуси начали готовить врачей по новому направлению

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  • 6.08.2026, 19:39
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В Беларуси начали готовить врачей по новому направлению

Речь идет о специалистах широкого профиля.

В Гомельском медицинском университете начали готовить врачей по новой для Беларуси специальности, сообщает Telegram-канал «Гомель. Официально».

Специалисты этого профиля в стране крайне востребованы.

В Беларуси впервые начали подготовку врачей по реабилитационной медицине. В гомельском медицинском вузе набрали первые 30 слушателей на курс переподготовки по программе «Физическая и реабилитационная медицина».

Как отметил проректор по учебной работе вуза профессор Виктор Мельник, очное обучение рассчитано на пять месяцев и будет проходить на базе клинических больниц.

В итоге медики станут специалистами широкого профиля – с навыками и компетенциями реабилитолога, физиотерапевта и специалиста по лечебной физкультуре.

Они будут восстанавливать пациентов после инсультов, травм и операций. Ранее этим занимались разные врачи: от физиотерапевтов до узких специалистов по профилю заболевания.

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