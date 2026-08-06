Китайцы продают собственные лица авторам ИИ-сериалов 3 6.08.2026, 20:07

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Сколько это стоит.

Жители Китая продают права на собственный облик авторам ИИ-сериалов и рекламы, пишет Rest of World.

В связи с этим в стране появились платформы с каталогами лиц. На них кинематографисты подбирают по фотографиям героев для будущих проектов, ориентируясь на жанр: триллер, комедию или мелодраму.

Люди, превращающие себя в ИИ-актеров, могут выбирать, в каких именно проектах задействуют их лица. Среди возможных вариантов – реклама, видеоигры и вертикальные сериалы.

Создатели сервисов по поиску лиц для ИИ-артистов считают, что позволяют актерам и моделям зарабатывать, не отказываясь от офлайн-карьеры. Они позиционируют свои продукты как инструмент контроля над собственным образом.

По сведениям СМИ, за участие цифровых двойников в шоу и роликах люди получают от $15 до 700.

Платформы для продажи лиц появились на фоне того, что люди все чаще обнаруживают в ИИ-видео персонажей, похожих на них. За последние три года Гуанчжоуский суд рассмотрел около 700 дел о незаконном использовании образа.

Кроме того, авторы микродрам сталкиваются с критикой, когда используют полностью сгенерированных героев. По мнению многих зрителей, такие персонажи выглядят однообразно — и потому их пытаются заменить на "человеческие" лица. Впрочем, по словам режиссера Венди Ма, так делают лишь немногие креаторы.

Юристы отмечают, что появление платформ для лицензирования – шаг к формированию правовых и коммерческих рамок.

Однако такие сервисы все же не могут полностью защитить пользователей из-за расплывчатых условий договоров. Формулировки контрактов не всегда позволяют определить четко, в каких целях изображения могут использовать в будущем.

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