Китайский спутник заснял падение ступени ракеты Falcon 9 на Луну 10 6.08.2026, 20:34

13,732

Фотофакт.

Спутник китайской компании ATmoto Technology Gande-101 запечатлел момент столкновения ступени ракеты SpaceX Falcon 9 с поверхностью Луны. Он, как и телескоп в Чили, не обнаружил видимого шлейфа лунной пыли при падении. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вторая ступень Falcon 9 врезалась в поверхность Луны 5 августа на скорости 8700 км/ч. «Столкновение обломков верхней ступени ракеты Falcon 9 с поверхностью Луны стало «незапланированным» …оно предоставило отличную возможность проверить рабочие характеристики системы контроля космической обстановки»,— заявили в ATmoto Technology (цитата по SCMP).

Падение подтвердили в NASA и Европейская южная обсерватория (ESO). Ученые также сообщили, что их телескоп зафиксировал спектральные линии газов натрия и лития после столкновения. Кроме того, по их словам, сразу после удара поднялся шлейф лунной пыли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com