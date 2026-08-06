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Китайский спутник заснял падение ступени ракеты Falcon 9 на Луну

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  • 6.08.2026, 20:34
  • 13,732
Китайский спутник заснял падение ступени ракеты Falcon 9 на Луну

Фотофакт.

Спутник китайской компании ATmoto Technology Gande-101 запечатлел момент столкновения ступени ракеты SpaceX Falcon 9 с поверхностью Луны. Он, как и телескоп в Чили, не обнаружил видимого шлейфа лунной пыли при падении. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вторая ступень Falcon 9 врезалась в поверхность Луны 5 августа на скорости 8700 км/ч. «Столкновение обломков верхней ступени ракеты Falcon 9 с поверхностью Луны стало «незапланированным» …оно предоставило отличную возможность проверить рабочие характеристики системы контроля космической обстановки»,— заявили в ATmoto Technology (цитата по SCMP).

Падение подтвердили в NASA и Европейская южная обсерватория (ESO). Ученые также сообщили, что их телескоп зафиксировал спектральные линии газов натрия и лития после столкновения. Кроме того, по их словам, сразу после удара поднялся шлейф лунной пыли.

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