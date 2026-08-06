Обломок ракеты SpaceX Falcon 9 врезался в Луну 4 6.08.2026, 8:11

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На высокой скорости.

Находившийся в космосе с прошлого года четырехтонный обломок отработанной ракеты SpaceX Falcon 9 неуправляемо врезался в поверхность Луны на высокой скорости.

Об этом сообщает The Guardian.

Столкновение не представляло опасности для Земли, однако на поверхности спутника должен был образоваться новый кратер.

Детали столкновения и кратера

Объект размером с пятиэтажное здание было частью ракеты SpaceX Falcon 9, которая в январе 2025 года отправила к Луне два коммерческих посадочных модуля.

Ожидалось, что корпус ракеты врежется в спутник в среду, 5 августа, на скорости 8690 километров в час. По прогнозам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), удар должен был создать кратер шириной около 18 метров и глубиной 4 метра, выбросив наружу лунную пыль и камни.

Профессиональные астрономы и любители не смогли визуально подтвердить столкновение в среду из-за того, что место удара находилось близко к видимому краю Луны. Американские и южнокорейские спутники будут размещены для фотосъемки этой зоны, однако на получение снимков может потребоваться несколько дней.

Спикер NASA Джими Рассел заявил, что инцидент не представляет опасности для нашей планеты. По его словам, ученые планируют собрать данные о произошедшем, чтобы лучше понять искусственные удары и усовершенствовать методы отслеживания объектов в космосе.

Обычно отработанные ступени ракет сгорают в атмосфере Земли или падают в океан. Однако из-за необходимости большей тяги для месячной миссии 2025 года вторая ступень ракеты осталась в космосе. Директор SpaceX по научным программам NASA и космическим кораблям Dragon Джулианна Шейман объяснила, что объект оказался на траектории к Луне под влиянием солнечной активности и гравитационных сил.

Она также добавила, что NASA и SpaceX уже обсуждают способы предотвращения подобных случаев в будущем. Создатель астрономического программного обеспечения Билл Грей отметил, что событие представляет незначительный научный интерес, но подчеркивает общую небрежность по утилизации космического мусора.

Исторический контекст и результаты миссии

Хотя на околоземной орбите накопилось много космического мусора, искусственные удары по Луне встречаются относительно редко. В прошлом подобные инциденты происходили во время космической гонки, а из недавних случаев - падение китайской ракетной степени в марте 2022 года и умышленное столкновение аппарата NASA в 2009 году для изучения поднятой пыли.

Также несколько посадочных модулей разбились при попытке приземления, в том числе российская миссия «Луна-25» в 2023 году, индийская «Чандраян-2» и израильский аппарат «Берешит» в 2019 году.

Что касается миссии SpaceX 2025 года, один из запущенных модулей, американский Blue Ghost от компании Firefly Aerospace, успешно совершил мягкую посадку на северо-восточной стороне Луны для анализа почвы.

В то же время, японский двухметровый модуль от компании ispace с небольшим роботизированным марсоходом разбился во время финального снижения. Кроме того, накануне компания SpaceX обнародовала свой первый квартальный отчет в статусе публичной компании, отчитавшись о резком росте доходов и меньше ожидаемых убытков, однако акции компании упали из-за остаточного скептицизма инвесторов относительно амбициозных обещаний руководства.

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