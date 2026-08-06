700 свиданий за полтора года: как живет главная «тарелочница» Минска 14 6.08.2026, 8:51

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Белоруска решила испытать удачу на сайте знакомств.

Светлая уютная квартира в «Минск-Мире» с окнами в пол. Зажженные свечи, букет цветов и яркая, улыбающаяся героиня с красной помадой и в летящем платье. Елена — блогер, она просит обращаться к ней на «ты» и красиво садится перед камерой: она привыкла правильно позировать, быть на позитиве и не обижаться на то, что о ней говорят и думают окружающие. Тем более что чужой интерес давно стал инстаграмной валютой — лайками и комментариями. Девушка открыто называет себя главной «тарелочницей» Минска: за полтора года у нее было 700 свиданий, она ответила на сотни сообщений, столкнулась с хейтом и угрозами. Журналисты Onlíner спросили у Елены, как личный эксперимент перетек в соцсети, трудно ли найти отношения, когда тебе за 30, и почему платить на свидании, по ее мнению, всегда должен мужчина.

«Есть целое движение «пополамщиков». Для меня это дико»

Елена признается, что до статуса «тарелочницы» уже успела примерить ярлык «содержанки». Шестилетний брак, от которого появились двое детей, не выдержал испытания характерами супругов и дал трещину 13 лет назад.

— С мужем у нас был, можно сказать, классический союз, в котором меня содержали. Я ни в чем не нуждалась и вообще не представляла, что мужчина может не платить за женщину на свидании. Или что есть целое движение «пополамщиков», которые просят погасить половину счета. Для меня это дико.

После брака были серьезные отношения, которые закончились полтора года назад. И Елена решила впервые в жизни испытать удачу на сайте знакомств.

— Поняла, что времена изменились. На улице уже почти никто не знакомится, в кафе — тоже. Посмотрела вокруг и решила: хорошо, значит, попробую онлайн. Тем более вокруг меня много пар, в которых люди именно так нашли друг друга и даже поженились.

Практически первое же свидание обернулось неприятным опытом.

— Мы общались в кафе за завтраком. Кажется, это были сырники. Не стейк или омары, а совершенно бюджетное блюдо. К нам подошел официант и спросил, будем мы расплачиваться наличными или картой. Мой спутник очень выразительно на него посмотрел и сказал, что лично он собирается платить картой. Я, мягко говоря, удивилась и сказала, что тоже расплачусь безналично.

Позже мужчина уверял, что просто хотел посмотреть на реакцию девушки, но, несмотря на то что весь счет он закрыл самостоятельно, от романтического настроения не осталось и следа. Возвращаясь домой, Елена записала подругам «кружок» с эмоциональным пересказом происходившего на встрече, а затем выложила видео в Instagram.

— Что тут началось! Какое-то безумное количество комментариев с обвинениями меня в меркантильности. Причем эти сообщения писали в основном женщины. Главный посыл был в том, что мне никто ничего не должен. Но я так совершенно не считаю. Женщина несет в этот мир новую жизнь, мы рожаем детей — это как минимум заслуживает уважения и заботы со стороны мужчины, который находится рядом, постоянного партнера. Он должен закрывать потребности своей второй половинки. Естественно, на первом свидании речи о серьезности не идет, скорее это желание произвести впечатление друг на друга. Но кого может впечатлить жадный и мелочный мужчина?

По словам Елены, после шквала критики она и добавила в шапку профиля соцсети приписку про главную «тарелочницу». Но, говорит, ее взгляд на отношения разделяют и близкие.

— Мой 14-летний сын сейчас живет с отцом: приняли такое решение, так как ему в подростковом возрасте нужен мужской пример и авторитет рядом. Он рассказал мне, что недавно водил девушку в ресторан. Я возмутилась: по-моему, рановато. Он ответил, что это ему по карману, ведь он подрабатывает, а салат цезарь и американо стоят везде примерно одинаково. То есть он уже в своем возрасте понимает, что за девушкой нужно ухаживать. Считаю, что мы правильно его воспитали. Хотя мне не раз прилетало со стороны от чужих людей, что, мол, вырастет, женится, а после развода оставит все жене и будет сидеть с голой попой. Ну и пусть. Значит, ему придется по новой все зарабатывать, раз не удалось сохранить отношения да еще и деньги потерял.

В целом Елена редко говорит в своем блоге о семье, считая, что близкие не должны страдать от ее публичности. При этом родители героини так и не смогли принять, что их дочь занимается блогингом.

— В их понимании это где-то рядом с проституцией. Им стыдно за меня перед соседями, знакомыми. Родителям не нравится моя откровенная манера общения в блоге, то, как я его веду. Мы даже какое-то время совсем из-за этого не общались. Сейчас пытаемся восстановить отношения.

700 свиданий и угрозы от подписчиков

Елена уверяет, что не преувеличивает: за последние полтора года у нее было 700—800 свиданий, бо́льшая часть из которых вполне себе удачные, просто не случились коннект и химия с потенциальными партнерами. Звучит как фантастика. Как удается не уставать от такого количества общения и встреч?

— Для меня свидание — это когда мужчина и женщина, которые флиртуют друг с другом, сознательно пришли на встречу. Общение при этом может быть и 5 минут, и 10, и 15, и 20. Это неважно. Речь не о каком-то сложно организованном отдыхе.

Встречаемся мы обычно в пешей доступности от моего дома. Я никуда не езжу, не прохожу от дома до точки более 300 метров. И никогда даже не начинаю собираться, пока мужчина не напишет, что он уже ждет внизу.

— Формат просто прогуляться по улице для себя рассматриваешь?

— Все зависит от настроения. В холодное время года — только закрытое теплое помещение, чаще всего кафе. Летом я и сама предлагаю пройтись возле моего дома и заодно выгуливаю своего огромного американского булли. Так совмещаю приятное с полезным и сразу узнаю, как мужчина относится к животным. Для меня это важно, поскольку по опыту знаю, что многие против животных в семье.

Правда, даже самый продуманный и аккуратный подход к делу не всегда спасает от странного поведения потенциальных ухажеров и испорченного настроения.

— Познакомились с мужчиной на сайте. Пообщались в мессенджере, созвонились по видеосвязи. Договорились, что завтра он за мной заедет. Момент настал, выхожу из дома. Он пишет мне с вопросом, где я. Отвечаю, что вот, прямо тут стою, у подъезда.

В ответ — тишина, а потом он вдруг пишет: «Прости, я поеду домой. Мои ожидания не оправдались».

Мне в моменте было так плохо, прямо дыхание перехватило, как будто ударили. Позже от своих подруг и из комментариев в блоге я узнала, что мужчины сегодня нередко поступают так. А некоторые специально назначают свидание в кафе или ресторане и не приходят.

После этого случая я всегда пропагандирую ходить на первое свидание исключительно «на американо». Благодаря этому вопросы с «пополамщиками» и недоразумения с оплатой счета у меня не возникают. Слава богу, все мужчины, с которыми я пересекалась в жизни, могут позволить себе купить кофе.

— Судя по твоим ответам, ты все же не совсем «тарелочница». Как относишься к девушкам, которые приходят на свидание, чтобы поужинать за чужой счет?

— Осуждаю, если честно. Немного стыдно за них. Никогда так не делала. Мне проще заняться любимой работой и оплатить себе все, что я захочу, в любом ресторане, и при этом не придется терпеть малознакомого и чаще всего малоприятного собеседника с его скучным монологом. Даже не представляю, как это можно выдержать. Я всегда ухожу с неинтересного кино, а тут целый вечер терпеть ради салата.

О неудачных свиданиях Елена иногда подробно рассказывает в соцсетях и получает неоднозначную, а порой и откровенно враждебную реакцию.

— Были случаи, когда мне угрожали и требовали ничего не рассказывать в блоге. Один из несостоявшихся поклонников не дождался нашей близости и немного «слетел с катушек». Мы были наедине, и он начал орать, ругаться, угрожать, потом запустил в меня телефоном. Кричал, чтобы я не думала что-то публично о нем рассказывать. Но мои подписчики теперь знают этого героя под псевдонимом Никита — естественно, его реальное имя я не афиширую.

Еще один случай произошел уже с самим подписчиком, с которым лично я не была знакома. Он узнал меня в бассейне. Подошел вплотную и сказал, что я прессую мужчин, что должна закрыть рот, иначе он со мной «разберется». Угрожал какими-то связями наверху — и все это под камерами. Вышла на воздух на негнущихся ногах и с дрожащими руками. А потом просто расплакалась. Ну какое отношение я имею к этому человеку? Что я ему сделала?

— Какие редфлаги, помимо агрессии, ты бы отметила?

— Как и говорила, «пополамщики» и жадные — сразу нет. Также показательно, когда на сайте знакомств мужчина вешает какое-то «кривое» фото: слишком близко подносит камеру к лицу, фото размазанное, неаккуратное, мужчина лежит или стоит в каких-то непонятных, странных позах. Отдельное «фу» — для тех, кто снимает на старый «андроид» свое отражение в зеркале. Если человек настолько не уважает себя и своего потенциального партнера, что не может даже презентовать себя нормально, готов вот так позориться, нам точно не по пути.

Не люблю также, когда пишут пошлятину в сообщениях и сразу начинают какие-то приставания, а еще — грубость в переписке, хамство. Дешевые подкаты в стиле «Симпатичная» не цепляют, на такое первое сообщение просто не отвечу.

Не терплю приставаний на первых свиданиях. Мне нужно узнать человека, чтобы подпустить его ближе. Не стану общаться и с мужчинами, которые плохо говорят о своих бывших и родителях.

Мимо идут и мужчины, которые не готовы заботиться о женщине, ухаживать за ней, обеспечивать ее в семье. Мне в мои 38 все же нужен зрелый и состоявшийся мужчина, а не инфантильный и ленивый ребенок в теле взрослого.

Поклонник из Баку и усталость от сильной женщины

Как признается Елена, лучшее свидание и, пожалуй, самый красивый роман у нее случились с человеком из страны с совершенно другими менталитетом и культурой. Поклонник из Баку пригласил ее прилететь в гости. До этого они несколько месяцев общались в мессенджерах. В переписке не было и намека на какую-то пошлость, ничего, что могло как-то насторожить или расстроитью, — только уважительное и бережное отношение.

К тому же мужчина слал в Минск цветы и подарки. И в конце концов Елена решилась на путешествие. Тем более в это время на отдых в Баку летела кампания ее друзей, что помогало чувствовать себя увереннее.

— Меня встретили в аэропорту с букетом цветов и отвезли в отель, где на мое имя был забронирован номер. Поклонник был очень деликатен и не приставал, даже за руку не пытался взять. У нас был какой-то удивительный коннект, глубокие разговоры.

Но чем дольше Елена оставалась в Азербайджане, тем понятнее становилось, что жить в этой стране она не сможет.

— У них отдельные спортзалы для женщин, много такого гендерного разделения. К примеру, если мне вдруг понадобилась бы помощь какого-либо врача-мужчины, в кабинет меня должен был бы чуть ли не за руку сопровождать мой партнер. Это все крайне непривычно. К тому же мы оба понимали, что не с моим открытым, свободным и независимым характером жить в стране, где покорность женщины ставится во главу угла.

Переехать вместе в Минск также не было возможности: бизнес мужчины предполагал постоянное присутствие на родине, плюс необходимость заботы о детях от первого брака и маме также исключала такой вариант.

— Мы оба переживали это очень тяжело. Но пришлось отпустить друг друга. В целом это был отличный опыт. Мне вообще нравятся мужчины старше меня, люблю чувствовать себя более слабой, под защитой. Быть сильной женщиной — это не самая приятная ноша. Мне близка идея, что сильная — это та, у которой не хватило силы быть слабой. Есть прямо вот такие женственные женщины — я перед ними преклоняюсь. Такие легкие, воздушные, хрупкие птички.

— Каков для тебя портрет идеального мужчины? Пункт с возрастом понятен — что еще?

— Да, совсем не рассматриваю сверстников, не рассматриваю даже мужчин до 45 лет, только старше. Я приземленная, на самом деле. Уверена, что найдется мужчина, который соответствует всем моим запросам. Мне вообще нравятся мужчины-хозяйственники. Я их понимаю и умею с ними общаться. Вот эти дяди в пиджаках — мне такие нравятся. Это больше про типаж. Необязательно он должен сидеть на зарплате в госучреждении. Это же может быть и предприниматель. Такой вот солидный мужчина лет 50.

— В одном из рилс ты говорила, что чем больше ходишь на свидания, тем сильнее начинаешь ценить свою работу и считаешь, что она — главное в жизни. Это совсем не про слабую и воздушную женщину.

— Так и есть. Работа мне многое дает, кормит всю мою семью. Сейчас речь только о блогинге. Но и до этого я активно пахала: много лет была мастером ногтевого сервиса.

Иногда меня накрывает, ведь я живой человек. Чаще всего — потому, что я несу большую ответственность. У меня есть дети, есть собаки, есть большая квартира — за все везде нужно платить, за всем ухаживать и обо всех заботиться. Много-премного работаешь — и в какой-то момент устаешь, и хочется сдаться.

— Готова стать слабой, перестать вести блог и заниматься только семьей, если вдруг найдется тот самый?

— Я готова и айфон выкинуть вон (крутит в руках телефон и смеется. — Прим. Onlíner). Мы этот момент, думаю, вместе с мужчиной обсудим и решим.

— В целом ты сейчас чувствуешь себя счастливой?

— Счастливой, хоть иногда и уставшей. Могу это каждый день говорить, потому что я делаю только то, что приносит мне удовольствие. Ни разу не было такого, что утром звонит будильник, а я думаю: «Ой, не хочу». Наоборот, все это в радость. Близкие здоровы — это тоже очень важно. И еще я умею радоваться жизни: солнцу за окном, вкусному кофе, 801-му свиданию.

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