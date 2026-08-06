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WSJ: Путин перестраивает боевые действия в Украине

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  • 6.08.2026, 8:17
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WSJ: Путин перестраивает боевые действия в Украине

Россия отстает в разработке эффективных технологий.

Президент РФ Владимир Путин назначил главу нового подразделения по применению беспилотников и произвел перестановки среди ряда других командиров, поскольку Москва пытается оживить свою затухающую кампанию в Украине. Об это пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что этим летом темпы продвижения Кремля замедлились до самого низкого уровня за последние годы. Хотя военные блогеры критикуют действия армии, Путин по-прежнему настаивает на том, что Россия продвигается через линию фронта, несмотря на несколько успешных украинских контратак, вытеснивших ее войска с ключевых позиций.

В окружении двух российских флагов, сидя рядом с начальником Генштаба Герасимовым и министром обороны Белоусовым, Путин избежал какой-либо критики и вновь выразил свою похвалу.

Издание пишет, что России пока не удается добиться того прорыва, к которому стремится Путин. Российские войска добились небольших и с трудом достигнутых успехов в восточном Донбассе, где они постепенно приближаются к важнейшим городам, все еще находящимся под контролем Украины, - Славянску и Краматорску.

Исследовательская организация Black Bird Group сообщила, что этим летом Россия добилась одних из самых незначительных успехов с начала войны, в то время как Украина начала контрнаступления на других участках линии фронта. Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, заявил:

«Инициатива, которую Россия демонстрировала в войне, теперь оспаривается Украиной. Российские военные ошибочно полагали, что, продолжая прорываться через фронт, они в конечном итоге достигнут своих целей. Вместо этого они получают все меньшую отдачу при больших затратах, и наступление в значительной степени застопорилось. Смена командиров на высшем уровне ничего не исправит».

Отмечается, что перестановки не привнесли много новых кадров в высшее военное руководство, но они переместили некоторых уже занимавших свои должности командиров, следуя предпочтению Путина избегать публичного увольнения своих военачальников за неудовлетворительную работу.

Россия отстает от Украины в разработке эффективных способов использования беспилотных технологий, при этом Киеву помогают западные деньги и инженеры. Страна-агрессор работает над привлечением большего числа операторов беспилотников, но все чаще сталкивается с трудностями в поддержании темпов развития.

Хотя линия фронта за последние месяцы практически не изменилась, и Россия, и Украина переориентировали свои усилия на наступление вглубь территории друг друга. Однако, по словам аналитика Кофмана, бомбардировки вряд ли повлияют на ситуацию на фронте.

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