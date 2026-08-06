Вертолет с Трампом едва не столкнулся с самолетом над Вашингтоном 1 6.08.2026, 7:49

1,020

Из-за проблем со связью.

Во вторник военный вертолет с президентом США Дональдом Трампом приблизился на расстояние менее 1,5 км к пассажирскому самолету над Вашингтоном. Причиной инцидента стала проблема со связью.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, инцидент произошел вскоре после 14:30 4 августа, когда Трамп летел из Белого дома на объединенную военную базу Эндрюс. Это был первый этап запланированной поездки в Лос-Анджелес.

Согласно аудиозаписями, перед взлетом экипаж вертолета Marine One (на борту которого был президент США) - трижды пытался предупредить диспетчеров в диспетчерской вышке Национального аэропорта о том, что до взлета осталось три минуты.

Судя по всему, диспетчер не услышал эти сообщения, а вертолет продолжил движение. Это привело к тому, что Marine One оказался на траектории полета пассажирского самолета Envoy Air.

Два источника, знакомые с предварительными выводами Федерального управления гражданской авиации, сказали, что в точке максимального сближения вертолет находился от самолета на расстоянии 0,8 мили по горизонтали и 700 футов по вертикали (суммарно менее 1,5 км).

Тем временем The Guardian пишет, что Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com