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Вертолет с Трампом едва не столкнулся с самолетом над Вашингтоном

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  • 6.08.2026, 7:49
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Вертолет с Трампом едва не столкнулся с самолетом над Вашингтоном

Из-за проблем со связью.

Во вторник военный вертолет с президентом США Дональдом Трампом приблизился на расстояние менее 1,5 км к пассажирскому самолету над Вашингтоном. Причиной инцидента стала проблема со связью.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, инцидент произошел вскоре после 14:30 4 августа, когда Трамп летел из Белого дома на объединенную военную базу Эндрюс. Это был первый этап запланированной поездки в Лос-Анджелес.

Согласно аудиозаписями, перед взлетом экипаж вертолета Marine One (на борту которого был президент США) - трижды пытался предупредить диспетчеров в диспетчерской вышке Национального аэропорта о том, что до взлета осталось три минуты.

Судя по всему, диспетчер не услышал эти сообщения, а вертолет продолжил движение. Это привело к тому, что Marine One оказался на траектории полета пассажирского самолета Envoy Air.

Два источника, знакомые с предварительными выводами Федерального управления гражданской авиации, сказали, что в точке максимального сближения вертолет находился от самолета на расстоянии 0,8 мили по горизонтали и 700 футов по вертикали (суммарно менее 1,5 км).

Тем временем The Guardian пишет, что Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.

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