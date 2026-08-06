Сайт телеканала Euronews признали «экстремистским» в Беларуси 6.08.2026, 4:59

Euronews вещал в Беларуси с начала 2000-х годов до 12 апреля 2021-го.

Мининформ обновил Республиканский список «экстремистских» материалов. В него добавили сайты и аккаунты в различных соцсетях.

«Экстремистским» признали сайт международного новостного телеканала Euronews — www.euronews.com.

Euronews вещал в Беларуси с начала 2000-х годов до 12 апреля 2021-го. Была доступна прежде всего русскоязычная версия, которую ретранслировали кабельные операторы, в том числе государственный Белтелеком.

12 апреля 2021 года Министерство информации исключило Euronews из списка иностранных СМИ, которым разрешено вещание, ретрансляция была прекращена. Власти объяснили решение тем, что срок разрешения истек, а также предъявили претензии к языку рекламы (она выходила на английском, а не русском или белорусском).

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