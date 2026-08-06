Сайт телеканала Euronews признали «экстремистским» в Беларуси
- 6.08.2026, 4:59
Euronews вещал в Беларуси с начала 2000-х годов до 12 апреля 2021-го.
Мининформ обновил Республиканский список «экстремистских» материалов. В него добавили сайты и аккаунты в различных соцсетях.
«Экстремистским» признали сайт международного новостного телеканала Euronews — www.euronews.com.
Euronews вещал в Беларуси с начала 2000-х годов до 12 апреля 2021-го. Была доступна прежде всего русскоязычная версия, которую ретранслировали кабельные операторы, в том числе государственный Белтелеком.
12 апреля 2021 года Министерство информации исключило Euronews из списка иностранных СМИ, которым разрешено вещание, ретрансляция была прекращена. Власти объяснили решение тем, что срок разрешения истек, а также предъявили претензии к языку рекламы (она выходила на английском, а не русском или белорусском).