закрыть
6 августа 2026, четверг, 4:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сайт телеканала Euronews признали «экстремистским» в Беларуси

  • 6.08.2026, 4:59
Сайт телеканала Euronews признали «экстремистским» в Беларуси

Euronews вещал в Беларуси с начала 2000-х годов до 12 апреля 2021-го.

Мининформ обновил Республиканский список «экстремистских» материалов. В него добавили сайты и аккаунты в различных соцсетях.

«Экстремистским» признали сайт международного новостного телеканала Euronews — www.euronews.com.

Euronews вещал в Беларуси с начала 2000-х годов до 12 апреля 2021-го. Была доступна прежде всего русскоязычная версия, которую ретранслировали кабельные операторы, в том числе государственный Белтелеком.

12 апреля 2021 года Министерство информации исключило Euronews из списка иностранных СМИ, которым разрешено вещание, ретрансляция была прекращена. Власти объяснили решение тем, что срок разрешения истек, а также предъявили претензии к языку рекламы (она выходила на английском, а не русском или белорусском).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко