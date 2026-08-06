НАТО увеличило количество перехватов российских самолетов на 250%
- 6.08.2026, 3:34
Российские военные самолеты летают у границ Альянса без планов полета и сигналов транспондеров.
В июле 2026 года истребители НАТО значительно чаще поднимались в воздух для перехвата российских самолетов у границ Альянса.
Об этом говорится в посте в соцсети X Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе.
В сообщении отмечается, что количество таких вылетов выросло более чем на 250% по сравнению с июлем 2025 года. Это свидетельствует о резком увеличении активности у воздушных границ НАТО.
«Цифры не лгут. Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года, и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%», — говорится в сообщении.
Причиной называют регулярные полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства НАТО без плана полета и без сигнала транспондера. Из-за этого истребители Альянса вынуждены взлетать, перехватывать и идентифицировать такие цели.
В командовании подчеркнули, что каждый вылет подтверждает готовность сил НАТО к действиям и защите воздушного пространства.