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Страховая компания отказала белорусу в продлении полиса после крупной выплаты

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  • 6.08.2026, 8:30
  • 3,944
Страховая компания отказала белорусу в продлении полиса после крупной выплаты

Перед этим он два года исправно приводил клиентов и купил себе дорогой пакет услуг.

Белорусский предприниматель два года исправно приводил клиентов в «Белнефтестрах» и купил для себя дорогой полис с повышенным лимитом. Но стоило ему получить серьезную травму и забрать законную выплату, как успешное сотрудничество закончилось. В страховой компании мужчине заявили, что продлевать договор с ним «нецелесообразно», ведь полис должен приносить прибыль, а не убытки. Свою историю он рассказал MyFin.

У Петра своя компания в сфере микротуризма. Его клиенты активно выезжают в поля на лошадях и сплавляются на байдарках. Чтобы полностью обезопасить людей на маршрутах, предприниматель ввел обязательное страхование от травм и несчастных случаев.

— За два года фирма застраховала в «Белнефтестрахе» порядка сотни туристов, принеся страховой компании стабильный и неплохой доход. Я решил застраховать и себя, но стандартный лимит выплаты в 5000 рублей меня не устраивал.

Поскольку крупные суммы выплат (свыше 20 000 рублей) требуют согласования с руководством страховой компании, Петру индивидуально одобрили максимальную страховую сумму в 50 000 рублей. В итоге Петр заплатил более 1200 рублей. Сумма не маленькая, но на здоровье мужчина экономить не хотел.

— Примерно через полгода произошел страховой случай: я упал с велосипеда и сломал две кости в локте. Лечение затянулось более чем на три месяца, а процесс реабилитации идет до сих пор. За перелом «Белнефтестрах» выплатил 5000 рублей.

В июне Петр сильно порезал ногу во время очередного сплава. Неделю лечился в больнице, а, когда пришел оформлять выплату, его огорошили: действие полиса уже закончилось.

— Оказалось, что напоминать о продлении мне никто не собирался, хотя раньше менеджеры всегда звонили заранее. В этой же компании я страхую много других объектов, включая автомобиль, и там проблем никогда не возникало. На вопрос, почему не предупредили, в «Белнефтестрахе» ответили, что не обязаны, и сослались на то, что отправляют уведомления в Viber, которого у меня вообще нет на телефоне.

В центральном офисе бизнесмена перенаправили во второе отделение, где и озвучили реальную причину: в продлении страховки отказано, так как страховать его больше «нецелесообразно», — прошлая выплата за сломанный локоть была слишком большой.

— Получается, страховщикам интересно получать взносы только от тех клиентов, которые никогда не травмируются. Менять страховую сумму на меньшую я отказался сам, а продлевать договор на прежних условиях страховая не захотела.

По словам Петра, это уже второй раз, когда крупный страховщик его подводит. Ранее, находясь в Грузии, он получил травму ноги, имея на руках полис для выезжающих за рубеж. Местные врачи ошиблись с диагнозом и вместо перелома диагностировали обычный ушиб. Петр решил не тратить деньги страховой за границей и вернулся долечиваться в Беларусь.

— Однако в выплате мне отказали, сославшись на бюрократический нюанс: раз помощь не была оказана в Грузии, зарубежный полис не действует, а для Беларуси нужна отдельная страховка. Получается, я сэкономил деньги компании, а сам остался без выплаты.

Именно после того случая Петр и оформил внутренний белорусский полис на 50 000 рублей. Но стоило произойти первому серьезному ЧП, как компания выплатила деньги и сразу после этого отказалась продлевать договор на следующий срок.

Страховая: мы воспользовались своим правом

Журналисты попросили представителей страховой компании прокомментировать данную ситуацию. Вот какой ответ получили:

«Петр заключил в страховой компании «Белнефтестрах» за период с 2024-го по июнь 2026-го 15 договоров страхования. Из них: 3 договора — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 8 договоров добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу в отношении себя и членов своей семьи и 4 договора добровольного страхования от несчастных случаев в отношении себя. Общая сумма уплаченных взносов Петром составила 1243,68 руб.

За вышеуказанный период страховая компания трижды (июль 2024-го, июль 2025-го, август 2025-го) производила Петру выплату страхового обеспечения в связи с наступлением страхового случая. Уровень выплат по страхователю составил 507%.

С учетом сложившегося уровня выплат, оценивая возможные риски будущих периодов, компания воспользовалась своим правом отказать в заключении договора добровольного страхования (ст. 391 ГК РБ).

Что касается информирования страхователей, то компания ЗАСО «Белнефтестрах», являясь клиентоориентированной компанией с высокими стандартами обслуживания клиентов, уделяет большое внимание предоставляемому сервису и, при имеющемся согласии клиента на получение в рамках сопровождения договоров страхования уведомлений на «Вайбер», всегда отправляет напоминания о необходимости оплаты очередного взноса или об окончании договора страхования».

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