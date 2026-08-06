WP: Между Трампом и Хегсетом возник конфликт 3 6.08.2026, 8:59

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Пит Хегсет

Из-за ситуации с ракетами в США.

Президент США Дональд Трамп оказался разочарован и потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений, почему его, вероятно, ввели в заблуждение по вопросу острой нехватки боеприпасов на фоне конфликта с Ираном.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам источников, встреча произошла в кулуарах заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде в пятницу. Трамп на ней предъявил претензии главе Пентагона, так как нехватка боеприпасов угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана.

Хегсет в свою очередь защищался и обвинил своего заместителя Стивена Файнберга в дефиците и том, что тот не обеспечил полную информированность Трампа по этому вопросу.

По словам многих официальных лиц, этот обмен репликами подчеркнул растущее разочарование Трампа в своем министре обороны, который был одним из главных сторонников военных действий против Ирана. Причем именно Хегсет убедил президента, что это будет быстрая и относительно легкая победа.

Также в июле на слушаниях в Сенате Хегсет отказался обсуждать свои советы Трампу и неоднократно возлагал вину за любые нехватки на действия администрации Байдена касаемо армии, а не на операции, которые проводились при Трампе.

Как говорит один из источников, нехватка управляемых ракет большой дальности и зенитных ракет-перехватчиков стала одной из причин, по которой Трамп в последние дни отказался от нанесения дополнительных массированных ударов по Ирану.

Помимо этого, нехватка оборонительных боеприпасов оказала влияние не только на Ближний Восток, но и нехватку средств к ПВО в Украине ж, что делает страну уязвимой для атак РФ.

«Отсутствие ракет-перехватчиков также меняет подход США к принятию решения о применении боеприпасов против надвигающейся угрозы», - сказал американский чиновник WP.

Издание добавило, что хоть США и объявили о новых сделках о производстве некоторых наиболее важных боеприпасов, таких как зенитные ракеты Patriot, но сам процесс производства этих боеприпасов может занимать до двух лет. В связи с этим в ближайшие время никакого улучшения ситуации с дефицитом не предвидится.

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