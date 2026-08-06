Politico: Разведка США помогла Украине переломить ход войны 6.08.2026, 7:51

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Сотрудничество в сфере обмена данными вернулось к прежним высотам.

Отношения между США и Украиной в сфере обмена разведданными вернулись к прежним высотам, по словам давних наблюдателей за Украиной, – долгожданное усиление в критическое окно возможностей для украинских военных усилий.

Сенатор Марк Уорнер, высокопоставленный член комитета по разведке и давний сторонник расширения помощи США Украине, заявил Politico, что видит свидетельства улучшившегося соглашения об обмене разведданными – и считает, что это помогло Киеву получить преимущество в четырехлетней войне, развязанной Москвой.

«Не хочу вдаваться в конкретику, но оно улучшилось», – подчеркнул он, добавив, что использование Украиной дальнобойных дронов и ракет позволило ей наносить удары вглубь российской территории и укрепить свои позиции.

В последние месяцы Киев наносил более агрессивные удары по всей России, что позволило ему вернуть территории и стабилизировать линию фронта. Это дало стране больше рычагов влияния в то время, как Украина стремится обратить победы на поле боя в давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Более прочное положение Украины наступает и на фоне того, что переговоры при посредничестве США о заключении мирного соглашения с Москвой зашли в тупик, пишет СМИ. Переговорная команда президента США Дональда Трампа, в которую входят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, была поглощена войной с Ираном, отодвинув Украину ниже в списке приоритетов.

Но за это время президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, вырос в глазах американского лидера по мере того, как Киев добивался успехов в противостоянии России.

Все решают удары Украины по территории РФ

В начале июля шквал украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре вынудил Москву – одного из крупнейших в мире экспортеров топлива – приостановить экспорт дизеля. Возросшая частота такого рода целенаправленных атак поставила Кремль в более затруднительное положение, создав то, что, как утверждает Киев, является окном возможностей для Украины использовать свое нынешнее преимущество, чтобы завершить войну.

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин, еще один член комитета по разведке, и Роджер Уикер, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, согласились, что обмен разведданными между США и Украиной усилился в момент стратегической важности, отмечают журналисты.

«Определенно похоже на то, – отметил Корнин. – Все любят победителя, и, похоже, Украина переломила ход событий». Сенатор Тим Кейн, член комитета по вооруженным силам от демократов, заявил СМИ, что тоже видел признаки более активного взаимодействия между Украиной и США. «Я был в Украине в апреле 2025 года и снова был там в июле 2026-го. И я замечаю больше уверенности в общении», – подчеркнул Кейн.

Сотрудничество со стороны США сыграло ключевую роль в благоприятном повороте судьбы Украины, подчеркнул Джордж Баррос, директор по инновациям и работе с открытыми источниками в «ястребином» Институте изучения войны. Трамп, по сообщениям, одобрил обмен разведданными для украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре в прошлом году, которые сыграли важнейшую роль в создании «правильной структуры стимулов», чтобы подтолкнуть Москву к столу переговоров, отметил Баррос.

Эти удары, по его словам, были «многократно усилены» и стали значительно более эффективными, когда их насытили разведданными от американцев, – часть «более масштабной, более цельной стратегии того, как на самом деле создать реальные издержки».

А американские системы раннего предупреждения, добавил Баррос, оповещали украинцев о приближающихся российских ракетных атаках с первых дней войны.

«Президент хочет, чтобы эта война была урегулирована, чтобы бессмысленные убийства прекратились, – заявил представитель Белого дома. – Президент и его команда по-прежнему привержены тому, чтобы продолжать играть конструктивную роль в завершении войны между Россией и Украиной, и он сохраняет оптимизм, что в конечном счете мы добьемся заключения мирного соглашения».

США тоже может извлечь выгоду

Вашингтон также может извлечь выгоду из разведданных Киева, заявил Джон Хербст, занимавший пост посла США в Украине с 2003 по 2006 год и до сих пор поддерживающий контакты с официальными лицами страны. «Нет никаких сомнений в следующем: у Украины выдающиеся разведданные о России», – отметил он.

Сообщается, что Зеленский стремился пустить эти разведданные в ход. В то время как Вашингтон был втянут в пятимесячную войну против Ирана, украинский президент предварил свой июльский визит в Овальный кабинет, заявив, что Киев планирует предоставить Трампу доказательства того, что Россия помогает Тегерану.

«Когда разговариваешь с украинскими офицерами разведки, слышишь уверенные суждения о том, что происходит в Москве, и не только в Кремле, – подчеркнул Стивен Сестанович, научный сотрудник по российским и евразийским исследованиям в Совете по международным отношениям. – Суждения такого рода, что оправдывают по-настоящему совместное и взаимное соглашение об обмене».

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