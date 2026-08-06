Лидер сборной Испании покрасил волосы в розовый цвет после победы на ЧМ-2026 6.08.2026, 9:33

Фото: REUTERS/Кай Пфаффенбах

Человек слова.

Полузащитник сборной Испании Гави выполнил свое обещание после победы команды на чемпионате мира 2026 года, покрасив волосы в розовый цвет.

Еще до начала турнира футболист заявил: «Я покрашу волосы в розовый цвет, если выиграю чемпионат мира».

После триумфа он опубликовал в Instagram фото в новом образе, подписав его: «Человек слова».

Напомним, что в финале ЧМ-2026 сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес. Матч прошел на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси».

21-летний Гави — центральный полузащитник Барселоны и сборной Испании. Будучи воспитанником академии Ла Масия, он дебютировал за основную команду каталонцев в 17-летнем возрасте. Футболист является обладателем наград Golden Boy и Kopa Trophy (2022), а также чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В июне 2026 года Гави стал шестым футболистом в истории, сыгравшим на двух чемпионатах мира до достижения 22-летнего возраста. За свою карьеру он провел более 190 официальных матчей, а за сборную Испании уже сыграл 31 матч и забил пять мячей.

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