Минчанин выгнал буйного пьяного пассажира из автобуса 8 6.08.2026, 9:59

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Но сам получил «уголовку».

Минчанин выгонял из автобуса пьяного агрессивного пассажира и ответил на удар в спину, травмировав мужчину. Теперь 60-летнего жителя столицы ждет суд, сообщила прокуратура Октябрьского района госагентству «Минск-Новости».

Однажды минчанин возвращался на автобусе домой, а там вдруг стал ходить выпивший мужчина, который нецензурно выражался и требовал срочно его высадить. Водитель сказал, что скоро будет остановка и можно будет выйти. Пытались его успокоить и пассажиры.

На остановке дебошир снова стал стучать в кабину водителя, проявляя агрессию. Тогда минчанин подошел к нему и выставил на улицу. Когда заходил обратно, то выставленный мужчина ударил его в спину — минчанин повернулся и в ответ ударил его кулаком в голову.

Выпивший экс-пассажир потерял равновесие, упал и ударился об асфальт. Кто-то из очевидцев вызвал скорую.

Приехавшие медики увезли 32-летнего потерпевшего в больницу. Согласно заключению экспертов, ему было причинено тяжкое телесное повреждение.

В отношении 60-летнего минчанина возбудили уголовное дело. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Теперь же обвиняется по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего за собой психическое расстройство (заболевание)), санкция которой — вплоть до восьми лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд.

«Вину гражданин не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим законным правом», — рассказал заместитель прокурора Октябрьского района столицы Юрий Совловец.

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