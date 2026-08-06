Украина нанесла повторный удар по Wildberries в Тверской области России
- 6.08.2026, 9:51
Объект получил повреждения.
В ночь на четверг, 6 августа, украинские БпЛА атаковали в Тверской области России логистический комплекс маркетплейса Wildberries, который продает товары для «СВО». Этот объект получил повреждения, сообщил Диалог.UA после мониторинга соцсетей.
Губернатор Тверской области Виталий Королев признал, что ночью 6 августа украинские дроны атаковали стратегические объекты в этом российском регионе.
По его словам, в результате «падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries».
Больше никаких подробностей он не привел. На момент написания данной новости в социальных сетях еще не было фотографий и видео с ударом украинских БпЛА по Wildberries в Тверской области ночью 6 августа. Подробности выясняются.
В утренней сводке Минобороны РФ говорится, что в ночь на 6 августа российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 605 украинских БпЛА. Некоторые – над Тверской областью.
Это уже второй удар по Wildberries в Тверской области за последние дни. Перед этим ВСУ его атаковали в ночь на 4 августа.