Украина нанесла повторный удар по Wildberries в Тверской области России 6.08.2026, 9:51

Объект получил повреждения.

В ночь на четверг, 6 августа, украинские БпЛА атаковали в Тверской области России логистический комплекс маркетплейса Wildberries, который продает товары для «СВО». Этот объект получил повреждения, сообщил Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Губернатор Тверской области Виталий Королев признал, что ночью 6 августа украинские дроны атаковали стратегические объекты в этом российском регионе.

По его словам, в результате «падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries».

Больше никаких подробностей он не привел. На момент написания данной новости в социальных сетях еще не было фотографий и видео с ударом украинских БпЛА по Wildberries в Тверской области ночью 6 августа. Подробности выясняются.

В утренней сводке Минобороны РФ говорится, что в ночь на 6 августа российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 605 украинских БпЛА. Некоторые – над Тверской областью.

Это уже второй удар по Wildberries в Тверской области за последние дни. Перед этим ВСУ его атаковали в ночь на 4 августа.

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