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Новые правила въезда в Шенген обернулись очередями и пропущенными рейсами

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  • 6.08.2026, 9:43
Новые правила въезда в Шенген обернулись очередями и пропущенными рейсами

Белорусам на заметку.

В аэропортах и других пунктах въезда в Шенгенскую зону начали временно приостанавливать биометрические проверки из-за того, что новая пограничная система ЕС может создавать слишком длинные очереди. Путешественников в таких случаях могут пропустить без сканирования лица и снятия отпечатков пальцев, пишет Politico.

Речь идет о системе въезда и выезда Entry/Exit System, или EES. Она распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС, которые приезжают в 29 государств Шенгенской зоны на короткий срок.

Согласно новым правилам въезда в Шенген вместо штампа в паспорте путешественник должен зарегистрироваться в специальном терминале, сделать фотографию и сдать отпечатки пальцев. Эти данные хранятся в системе три года. Затем человек проходит через автоматические ворота или предъявляет документы пограничнику.

Система вводилась постепенно с октября 2025 года и заработала в полном объеме 10 апреля 2026-го. Ее главная задача — учитывать въезд и выезд иностранцев, выявлять тех, кто превышает разрешенный срок пребывания, и бороться с подделкой документов.

Однако уже летом биометрические проверки начали приводить к серьезным задержкам. Так, европейская холдинговая авиакомпания Air France-KLM сообщила, что при образовании очередей систему временно отключают в аэропортах Парижа и Амстердама. Аналогичную практику используют во Франкфурте, Брюсселе и Милане.

Глава Lufthansa Карстен Шпор заявил, что из-за задержек при регистрации в EES пассажиры опаздывали на стыковочные рейсы. В Брюсселе послабления начали применять еще до летнего сезона: за 21 час 600 пассажиров не успели на свои самолеты.

В такой ситуации Еврокомиссия разрешила до 6 сентября временно не собирать биометрические данные в исключительных случаях, когда пункты пропуска не справляются с нагрузкой. Это правило действует не только в аэропортах, но также в морских портах, на железнодорожных вокзалах и автомобильных границах.

При этом данные паспорта и сведения о поездке все равно должны вносить в EES. Пограничные службы утверждают, что отказ от отпечатков пальцев и фотографии в часы пик не снижает безопасность проверки.

Одной из причин проблем стала нехватка сотрудников. В миланском аэропорту Мальпенса пограничным контролем занимаются около 35 человек. По оценке представителя местного профсоюза полиции, для полноценной работы системы в наиболее загруженные часы нужны еще как минимум 10−15 сотрудников.

Дополнительные задержки связаны с тем, что большинство пассажиров пока проходят регистрацию впервые. Первичное внесение биометрических данных занимает больше времени, чем последующие проверки.

Восемь стран ЕС и Швейцария уже предложили продлить возможность приостанавливать биометрическую регистрацию после 6 сентября. По их мнению, при строгом применении всех процедур нынешняя инфраструктура в периоды пиковой нагрузки не сможет обслужить всех пассажиров.

Следующим этапом реформы европейских границ должна стать система ETIAS. Гражданам 59 стран с безвизовым режимом придется заранее регистрироваться в интернете, проходить проверку безопасности и платить сбор перед поездкой в Шенгенскую зону. Запуск ETIAS, который первоначально планировался еще на 2021 год, теперь перенесли на 2027-й.

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