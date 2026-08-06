Иран и Оман достигли взаимопонимания в вопросе маршрута через Ормузский пролив
- 6.08.2026, 10:10
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Тегеран обнародовал новые подробности переговоров.
Иран и Оман близки к окончательному согласованию предлагаемых рамок для коммерческого судоходства через Ормузский пролив, однако это соглашение не приведет к автоматическому возобновлению движения по этому водному пути.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью иранскому государственному информационному агентству IRNA, которое цитирует CNN.
Текущие переговоры между Ираном и Оманом имеют решающее значение, поскольку могут привести к полному возобновлению движения через важнейший в мире энергетический узел.
Гарибабади отметил, что переговоры продолжаются уже более трёх недель и позволили достичь общего согласия относительно предложенных маршрутов входящего и исходящего судоходства.
В ходе переговоров обсуждались также технические вопросы, безопасность и суверенитет Ирана и Омана, а также предложение о создании совместного координационного центра для управления морским движением и сбора информации от судов.
Согласно предлагаемой договоренности, временные маршруты вблизи иранского острова Ларак в Ормузском проливе и через территориальные воды Омана будут закрыты.
Часть новых коридоров для входящего и исходящего движения будет пролегать через иранские воды, что станет отходом от системы, действовавшей на протяжении десятилетий и согласно которой коммерческое судоходство осуществлялось через воды Омана, отметил Гарибабади.