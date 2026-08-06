закрыть
6 августа 2026, четверг, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран и Оман достигли взаимопонимания в вопросе маршрута через Ормузский пролив

  • 6.08.2026, 10:10
  • 1,142
Иран и Оман достигли взаимопонимания в вопросе маршрута через Ормузский пролив

Тегеран обнародовал новые подробности переговоров.

Иран и Оман близки к окончательному согласованию предлагаемых рамок для коммерческого судоходства через Ормузский пролив, однако это соглашение не приведет к автоматическому возобновлению движения по этому водному пути.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью иранскому государственному информационному агентству IRNA, которое цитирует CNN.

Текущие переговоры между Ираном и Оманом имеют решающее значение, поскольку могут привести к полному возобновлению движения через важнейший в мире энергетический узел.

Гарибабади отметил, что переговоры продолжаются уже более трёх недель и позволили достичь общего согласия относительно предложенных маршрутов входящего и исходящего судоходства.

В ходе переговоров обсуждались также технические вопросы, безопасность и суверенитет Ирана и Омана, а также предложение о создании совместного координационного центра для управления морским движением и сбора информации от судов.

Согласно предлагаемой договоренности, временные маршруты вблизи иранского острова Ларак в Ормузском проливе и через территориальные воды Омана будут закрыты.

Часть новых коридоров для входящего и исходящего движения будет пролегать через иранские воды, что станет отходом от системы, действовавшей на протяжении десятилетий и согласно которой коммерческое судоходство осуществлялось через воды Омана, отметил Гарибабади.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко