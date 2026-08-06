В Минске появилась «вафельная» разметка 6.08.2026, 10:16

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Фото: smartpress.by

На нее нельзя выезжать.

На пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске нанесли «вафельную» разметку – желтую сетку, на которую нельзя выезжать, если впереди образовался затор и автомобиль придется остановить прямо на перекрестке.

В ГАИ пояснили, что такая разметка должна предотвратить ситуации, когда машины перекрывают движение другим участникам. Это поможет уменьшить пробки и снизить риск аварий.

Фото: smartpress.by

Наблюдение круглосуточно

Соблюдение требований будут контролировать круглосуточно, в том числе с помощью камер Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, отметили в ГАИ. Нарушения сотрудники ГАИ смогут фиксировать дистанционно.

Фото: smartpress.by

В Госавтоинспекции напоминают: правила дорожного движения запрещают выезжать на перекресток, если затор впереди вынудит водителя остановиться на нем.

Если такой маневр приведет к созданию аварийной обстановки или ДТП, водителю грозит штраф от 5 до 20 базовых величин. Кроме того, его могут лишить водительских прав на срок до двух лет.

«Вафельная» разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор. Ее наносят на наиболее загруженных перекрестках, чтобы автомобили не блокировали перекресток.

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