МВД Франции: Русский дом в Берлине – прикрытие для шпионажа 2 6.08.2026, 20:28

3,704

Фото: Википедия

ФРГ избегает жесткой позиции в отношении Русского дома.

Французские власти подозревают Русский дом в Берлине в том, что он служит прикрытием для российского шпионажа. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, которая вместе с медиакомпанией WDR изучила соответствующий документ Министерства внутренних дел Франции, передает DW. В нем упоминается Ксения Федорова, бывшая главный редактор прекратившего вещание телеканала RT France.

В конце июля французское МВД приняло решение о депортации Федоровой, призвало ее незамедлительно покинуть страну и заморозило ее имущество на шесть месяцев. В постановлении ведомства говорится, что Федорова «выступает ретранслятором дезинформационных кампаний, управляемых российскими властями», цель которых - «дестабилизировать общественный порядок» во Франции.

МВД Франции: Русский дом в Берлине служит «прикрытием» для спецслужб РФ

Во французском документе, с которым ознакомились SZ и WDR, утверждается, что Федорова «недавно претендовала на должность руководителя Русского дома в Берлине». Это учреждение, утверждает французское МВД, призвано обеспечить одобрение российской диаспорой политики Москвы. Кроме того, Русский дом «используется российскими спецслужбами в качестве прикрытия».

Примечательно, что возглавлявший Русский дом в Берлине Павел Извольский несколько недель назад внезапно ушел со своей должности и, по всей видимости, покинул Германию, пишет SZ. В то же время в Русском доме заявили об отсутствии информации о том, что Федорова вскоре должна стать его новым директором.

Немецкие власти до сих пор публично не связывали деятельность Русского дома в Берлине со шпионажем. На вопрос о том, разделяет ли Федеральное ведомство по охране конституции оценку французских властей, представитель ведомства заявил: «BfV (Федеральное ведомство по охране конституции. - Ред.), как правило, не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательных данных или деятельности».

Правительство Германии до сих пор старается публично не занимать чрезмерно критическую позицию по отношению к Русскому дому. По-видимому, в Берлине опасаются, что Кремль может прибегнуть к контрмерам против немецких учреждений в России, например, закрыв оставшиеся Институты Гёте, предполагает издание.

Русский дом в Берлине входит в структуру Россотрудничества, которое с 2022 года находится под санкциями ЕС. Несмотря на ограничения, Русский дом все эти годы продолжает получать средства из федерального бюджета Германии. Так, в 2026 году на уплату налога на недвижимость за дом выделено 70 000 евро. Таким образом Берлин выполняет обязательства в соответствии с двусторонним германо-российским культурным соглашением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com