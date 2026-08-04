Лукашенко приказал создать универсальное средство против любых БПЛА 9 4.08.2026, 22:44

2,048

Систему должна разработать академия, которой еще не существует.

Александр Лукашенко заявил, что задумался над созданием универсальной системы, способной эффективно противодействовать любым беспилотникам. Его слова приводит БелТА.

4 августа Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. По словам диктатора, он связывает с новой академией большие ожидания и надеется, что именно там смогут разработать принципиально новое средство борьбы с БПЛА.

«Я вот сейчас думаю над этой идеей. Вот все паримся — беспилотники надо. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране — в Израиле или Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что появление такой технологии может кардинально изменить роль беспилотников в современных конфликтах, сделав их применение неэффективным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com