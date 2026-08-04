Лукашенко приказал создать универсальное средство против любых БПЛА

Лукашенко приказал создать универсальное средство против любых БПЛА9
- 4.08.2026, 22:44
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Систему должна разработать академия, которой еще не существует.
Александр Лукашенко заявил, что задумался над созданием универсальной системы, способной эффективно противодействовать любым беспилотникам. Его слова приводит БелТА.
4 августа Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. По словам диктатора, он связывает с новой академией большие ожидания и надеется, что именно там смогут разработать принципиально новое средство борьбы с БПЛА.
«Я вот сейчас думаю над этой идеей. Вот все паримся — беспилотники надо. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране — в Израиле или Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что появление такой технологии может кардинально изменить роль беспилотников в современных конфликтах, сделав их применение неэффективным.