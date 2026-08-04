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Лукашенко приказал создать универсальное средство против любых БПЛА

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  • 4.08.2026, 22:44
  • 2,048
Лукашенко приказал создать универсальное средство против любых БПЛА

Систему должна разработать академия, которой еще не существует.

Александр Лукашенко заявил, что задумался над созданием универсальной системы, способной эффективно противодействовать любым беспилотникам. Его слова приводит БелТА.

4 августа Лукашенко провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. По словам диктатора, он связывает с новой академией большие ожидания и надеется, что именно там смогут разработать принципиально новое средство борьбы с БПЛА.

«Я вот сейчас думаю над этой идеей. Вот все паримся — беспилотники надо. А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране — в Израиле или Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками? Против любых беспилотников. Все, они перестают летать. Падают, взрываются и так далее», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что появление такой технологии может кардинально изменить роль беспилотников в современных конфликтах, сделав их применение неэффективным.

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