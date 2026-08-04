На Кубе произошел второй блэкаут за сутки 4.08.2026, 23:31

И шестой с начала года.

Национальная энергосистема Кубы вышла из строя в понедельник, 3 августа, во второй раз менее чем за сутки и в шестой раз с начала года, что привело к отключению электроэнергии по всей стране."Причиной сбоя стали колебания напряжения», - цитирует агентство Reuters журналиста кубинского гостелевидения Лазаро Мануэля Алонсо.

Государственная энергетическая компания Union Electrica de Cuba (UNE) позднее уточнила, что неблагоприятные погодные условия повлияли на сеть электропередачи во время восстановительных работ, при этом были непосредственно затронуты энергоблоки, которые ранее уже были введены в эксплуатацию. К вечеру 3 августа власти заявили, что четыре энергоблока станции «Энергас-Харуко» вновь заработали, а несколько подстанций в окрестностях Гаваны повторно подключены к сети.

Повторяющиеся отключения электроэнергии нарушают работу предприятий, сферы общественных услуг и повседневную жизнь по всей стране с населением примерно в 10 млн человек. Большинство кубинцев получает электричество в лучшем случае в течение всего нескольких часов в день, что делает нормальную жизнь практически невозможной.

Правительство вынуждено бороться с нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов, а также с длительным экономическим спадом. Власти возлагают вину на санкции и длительное эмбарго со стороны США, что ограничивает доступ к топливу, финансированию и запчастям, необходимым для поддержания работы энергосистемы.

В этом году администрация президента США Дональда Трампа ужесточила санкции и ввела нефтяное эмбарго. Вашингтон утверждает, что перебои с электроснабжением - следствие провалов государственной экономической модели Кубы.

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