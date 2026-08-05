Минюст лишил лицензии столичное риелторское агентство 5.08.2026, 0:22

Что делать клиентам?

Прекращена лицензия ООО «Атлас недвижимости» на риелторскую деятельность. Соответствующее решение приняло 4 августа Министерство юстиции.

Лицензию прекратили за повторное нарушение «норм законодательства, регулирующего порядок оказания риелторских услуг».

«В частности, ООО „Атлас недвижимости“ игнорируются нормы о запрете взимания с потребителей предоплаты за оказание риелторских услуг по найму жилых помещений. Кроме того, риелторские услуги оказываются лицами, не состоящими в штате риелторской организации», — пояснили в Минюсте.

Лицензия «Атласа недвижимости» прекращена с 5 августа 2026 года. Клиентам, заключившим договоры с компанией, для их расторжения посоветовали обращаться непосредственно в организацию.

В Минюсте напомнили, что оплата риелторских услуг при найме жилья производится только по факту подбора объекта недвижимости.

«Иными словами, действует следующий механизм: с гражданином, обратившимся в риелторскую организацию за помощью в поиске жилого помещения в целях его найма, заключается договор на оказание риелторских услуг, затем подбирается жилье, по итогам подбора риелторская организация и гражданин подписывают акт оказанных услуг и только после этого производится оплата за оказанные услуги», — отметили в ведомстве.

Напомним, в октябре 2025 года Минюст приостановил лицензию ООО «Атлас недвижимости» за взимание предоплаты с клиентов до фактического подбора объектов.

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