Джей Клейтон стал директором Нацразведки США
- 4.08.2026, 23:49
Он принес присягу.
Джей Клейтон принес присягу и официально вступил в должность директора Национальной разведки США, сообщает The New York Times.
Сенат утвердил кандидатуру Клейтона на прошлой неделе, однако церемония приведения к присяге состоялась только спустя несколько дней. До этого обязанности главы Национальной разведки продолжал исполнять Билл Пулте.
В заявлении после вступления в должность Клейтон отметил, что намерен сосредоточиться на обеспечении эффективности работы разведывательного сообщества. «Сейчас как никогда важно, чтобы разведывательное сообщество предоставляло президенту, политикам, военным лидерам и Конгрессу максимально полную разведывательную информацию. Разведка — это наша первая линия обороны, и мы должны действовать правильно», — заявил Клейтон.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США в июне 2026 года. Ранее Клейтон возглавлял Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Сенат США 29 июля утвердил Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки. Его кандидатуру поддержал 51 сенатор, против выступили 47.