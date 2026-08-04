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Джей Клейтон стал директором Нацразведки США

  • 4.08.2026, 23:49
Джей Клейтон стал директором Нацразведки США
Джей Клейтон

Он принес присягу.

Джей Клейтон принес присягу и официально вступил в должность директора Национальной разведки США, сообщает The New York Times.

Сенат утвердил кандидатуру Клейтона на прошлой неделе, однако церемония приведения к присяге состоялась только спустя несколько дней. До этого обязанности главы Национальной разведки продолжал исполнять Билл Пулте.

В заявлении после вступления в должность Клейтон отметил, что намерен сосредоточиться на обеспечении эффективности работы разведывательного сообщества. «Сейчас как никогда важно, чтобы разведывательное сообщество предоставляло президенту, политикам, военным лидерам и Конгрессу максимально полную разведывательную информацию. Разведка — это наша первая линия обороны, и мы должны действовать правильно», — заявил Клейтон.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США в июне 2026 года. Ранее Клейтон возглавлял Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Сенат США 29 июля утвердил Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки. Его кандидатуру поддержал 51 сенатор, против выступили 47.

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