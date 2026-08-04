В Минске заметили американский автомобиль 40-х годов 4.08.2026, 22:28

Фотофакт.

Раритетный американский автомобиль Mercury Eight Convertible Sedan заметили на столичной улице Карла Маркса. Фото винтажной легковушки 4 августа опубликовала в Threads пользовательница emilia_baidari. Внимание на ее пост обратило издание blizko.by.

Замеченный в Минске Mercury Eight Convertible Sedan ориентировочно 1940 года выпуска. Автомобиль часто попадал в кино — например, на нем ездили друзья героя Джона Траволты из мюзикла «Бриолин».

Стоимость Mercury Eight Convertible Sedan на мировом рынке коллекционных авто обычно составляет от 25 тысяч до 60 тысяч долларов, в зависимости от состояния. Редкие отреставрированные экземпляры или кастомы могут стоить 95 тысяч — 160 тысяч долларов.

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