В Минске заметили американский автомобиль 40-х годов
- 4.08.2026, 22:28
Фотофакт.
Раритетный американский автомобиль Mercury Eight Convertible Sedan заметили на столичной улице Карла Маркса. Фото винтажной легковушки 4 августа опубликовала в Threads пользовательница emilia_baidari. Внимание на ее пост обратило издание blizko.by.
Замеченный в Минске Mercury Eight Convertible Sedan ориентировочно 1940 года выпуска. Автомобиль часто попадал в кино — например, на нем ездили друзья героя Джона Траволты из мюзикла «Бриолин».
Стоимость Mercury Eight Convertible Sedan на мировом рынке коллекционных авто обычно составляет от 25 тысяч до 60 тысяч долларов, в зависимости от состояния. Редкие отреставрированные экземпляры или кастомы могут стоить 95 тысяч — 160 тысяч долларов.