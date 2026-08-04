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Новый «Человек-паук» за шесть дней проката собрал $1 млрд

  • 4.08.2026, 22:07
Новый «Человек-паук» за шесть дней проката собрал $1 млрд

Он стал вторым фильмом, достигшим этой отметки в первую неделю.

Фильм «Человек-паук: Новый день» совместного производства Sony и Marvel собрал в мировом прокате за шесть дней более $1 млрд, сообщает Variety. Он стал вторым фильмом, достигшим этой отметки в первую неделю.

Первенство по кассовым сборам среди премьер принадлежит другой картине Marvel — фильму «Мстители: Финал» 2019 года. В мировом прокате он собрал $1,2 млрд уже за первые выходные. При этом в Северной Америке новый «Человек-паук» установил рекорд кассовых сборов среди премьер, собрав $407 млн и опередив «Мстителей: Финал». За рубежом «Человек-паук: Новый день» уже собрал $645,8 млн. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что успех «Человека-паука» «очень хорошо сказывается» на будущих фильмах киновселенной Marvel.

Вышедший 31 июля в США «Человек-паук: Новый день» стал четвертым фильмом в этом году, который заработал $1 млрд. Ранее эту отметку преодолели «Супер Марио: Галактика» ($1,001 млрд), «Майкл» ($1,001 млрд) и «История игрушек 5» ($1,067 млрд). Вплотную к этой цифре приблизилась «Одиссея» Кристофера Нолана, которая с мировой премьеры 17 июля собрала $912 млн.

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