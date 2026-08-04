«Новороссийск – всё» 4.08.2026, 22:38

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Одна из крупнейших транспортных компаний России отказалась перевозить грузы через Черное море.

Одна из крупнейших транспортных групп в России, FESCO сообщила, что прекратила прием заявок на перевозки через акваторию Черного моря после того, как был потоплен ее контейнеровоз «Янина». Fesco работает над дополнительным мерами безопасности и изучает альтернативные варианты доставки. Их не так много и, скорее всего, дело кончится очередными «пробками» в портах Дальнего Востока, опасаются логисты, передает The Moscow Times.

«Янина» вместимостью около 1000 контейнеров затонула в ночь на 1 августа, а в ночь на 4 августа морские беспилотники атаковали торговое судно Nadezhda, следовавшее из турецкого Самсуна в Новороссийск с грузом овощей и фруктов, и еще одно судно, шедшее из Турции (оно осталось на плаву). «Как мы и боялись, маршрут через Новороссийск – всё», — говорит импортер бытовой химии и товаров для дома из Китая. По его словам, Fesco была одним из крупнейших российских оператором на этом направлении наряду с группой компаний «Дело».

Представители ГК «Дело» еще в марте, когда началась война на Ближнем Востоке и был перекрыт Ормузский пролив, предупреждали, что порты Дальнего Востока в этом году могут столкнуться с ростом перевозок, сравнимым с 2022 г., когда весь импорт хлынул по этому маршруту. Теперь у российских импортных грузов еще больше причин перемещаться на Дальний Восток, рассуждает сотрудник крупной логистической компании. Тот бум привел к перегрузке портов и Транссиба, что вылилось в многомесячные задержки поставок, напоминает он. «И ведь этот сценарий тоже может повториться».

Но выбора нет. «Остановка контейнерных перевозок через Новороссийск значит, что основной поток импорта пойдет прежде всего в порты Дальнего Востока и Санкт-Петербург. Есть еще железнодорожные и автомобильные маршруты, но все-таки они существенно отстают по объемам, а Питер тоже небезопасен — во-первых, короткий путь из Китая туда идет через Ормузский пролив, с которым сами знаете, что, во-вторых — по портам Питера бьют дроны», — говорит экспедитор.

С рейсами через Новороссийск и так было сложно: в июле-августе с трудом удавалось найти место для контейнера, заменить «Янину» просто нечем, утверждает экспедитор, работавший с международными перевозками. «Из-за атак на суда в июне-июле маршрут стал непредсказуемым по срокам доставки, мы уже больше месяца как начали отговаривали клиентов его использовать», — добавляет его коллега. До этого атаки велись в основном на сухогрузы с зерном и танкеры с нефтепродуктами. Отслеживание судового графика показывает, что число рейсов крупных судов из Новороссийска в июле снизилось относительно к маю на 38%, в том числе нефтетанкеров — на 50%, зерновых балкеров — на 46%.

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