Вашингтон готовит для Путина санкции нового уровня 1 4.08.2026, 18:07

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Москву ждет беспрецедентный уровень экономического давления.

В Конгрессе США представили новый законопроект о санкциях против России, который, по мнению его авторов, способен нанести гораздо более чувствительный удар по российской экономике, чем предыдущие ограничения. Основной целью документа является сокращение нефтегазовых доходов Москвы — главного источника финансирования военных расходов, пишет The Business Times (перевод — сайт Charter97.org).

Инициатива, разработанная двухпартийной группой сенаторов во главе с ныне покойным сенатором Линдси Грэмом, предлагает не только расширить санкции против российских энергетических компаний, но и существенно усилить давление на так называемый «теневой флот», используемый для обхода действующих ограничений.

Авторы законопроекта считают, что прежние санкции дали эффект, однако Россия сумела адаптироваться. «Несмотря на свое название, теневой флот вовсе не скрывается. Россия демонстративно показывает свою способность обходить санкции», — отмечают авторы.

Одним из ключевых нововведений станут вторичные пошлины против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ. Предполагается, что такая мера заставит большинство покупателей отказаться от сделок с Москвой либо добиваться значительно более низких цен.

По мнению авторов инициативы, это позволит сохранить объемы поставок российской нефти на мировой рынок, избежав скачка цен, но одновременно резко сократить доходы Кремля. «Закон вряд ли повлияет на мировую цену нефти, однако снизит выручку Кремле», — говорится в материале.

Сокращение валютной выручки осложнит закупку Россией электроники, комплектующих и других технологий, необходимых для производства вооружений. Кроме того, дополнительное давление усилит проблемы российской экономики, которая уже сталкивается с высокой инфляцией, дорогими кредитами и замедлением роста.

По мнению сторонников законопроекта, именно экономическое давление способно усилить позиции США на возможных переговорах и создать для Москвы значительно более тяжелые условия, чем действующий санкционный режим.

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