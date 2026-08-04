Украинка: Белорусы – лучшие 1 4.08.2026, 17:58

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Это люди, которые быстро интегрируются в чужой стране, ищут работу и учат язык.

Украинка alina_beznazwiska, которая работает с беженцами из Беларуси, рассказала в Threads о своих впечатлениях от наших соотечественников.

«Если бы мне сказали назвать самую лучшую нацию, кроме моей, то я бы выбрала белорусов, - пишет она. - Я работаю в сфере социальной помощи за рубежом, больше всего имею опыт работы с белорусами со статусом беженца и защитой.

Это не те, которые скажут, что «я вне политики и мне все равно». Это люди, сидевшие в тюрьме за свою позицию. Это люди, у которых есть большие приговоры, но они успели убежать. Это люди, которые ничего не ожидают и быстро интегрируются, ищут работу и учат язык.

Они не ноют, что им тяжело, они в шоке, что для них вообще положена финансовая помощь и что-то дают бесплатно.

Им нельзя ехать домой, поэтому они делают все, чтобы найти свой дом здесь, хоть это болит. Я очень сильно их уважаю.

Я имела опыт работы с разными нациями, но эта поразила меня больше всего. Встретила человека, который был эвакуирован из тюрьмы в Польшу. Думала, что надо как-то подготовиться, человек может быть травмирован, а он встречает меня с широкой улыбкой и не может поверить, что ему поможет другое государство».

Украинцы в комментариях поддержали свою соотечественницу, а белорусы поблагодарили за теплые слова.

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