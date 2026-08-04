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«Не командировочные, а издевательство»

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  • 4.08.2026, 18:26
«Не командировочные, а издевательство»

Белорус рассказал, как пытается прожить на 13 рублей в сутки.

Белоруска подняла в Threads вопрос о размере командировочных в Беларуси. Сейчас они составляют 13 рублей в сутки, пишет «Салідарнасць». Девушка спросила, как на них прожить. Мнения в комментариях разделились: одни считают, что это действительно очень мало (некоторые из-за этого даже уволились с предыдущего места работы), а другие, напротив, называют сумму вполне нормальной.

«Нормально. Похудеть вполне очень даже. Я как на курсах, то постоянно стараюсь в них уложиться».

«Да, тоже как-то поездил так по работе, прикинул, что эта разница между командировкой и работой на месте только в минус уводит, ну на этом и закончил».

«Салідарнасць» спросила мнение о размере суточных у белоруса, который все рабочее время проводит в командировках.

— 13 рублей — это ужасно. Не командировочные, а издевательство над человеком, — говорит Станислав (имя изменено из соображений безопасности — С.). Вот сейчас лето, жара — на эти деньги ты просто попьешь воды.

И это же в этом году сумму повысили на два рубля — до этого вообще 11 было. Но 13 рублей — это минимум, установленный государством. Частные фирмы могут платить 20 или даже 30 рублей. Но многие, конечно, платят именно 13. Мой работодатель тоже. Это ни о чем. Поесть в столовой один раз — 15 рублей.

Когда-то давно спорил об этом со своим предыдущим руководителем, который говорил: «Ты дома тоже тратишь на себя деньги». Это так, но дома можно приготовить борщ, котлеты и есть несколько дней. В командировке такой возможности нет.

Этих копеек на сутки, конечно, не хватает. Мы с коллегами тратим минимум 30 рублей в день. И это не еда в кафе. В основном ходим в «Копеечку», «Хит», «Евроопт». Хорошо, когда снимаешь посуточно квартиру, где есть возможность приготовить: купить картошку, сделать салат и прочее. И то, это выходит дороже, чем готовить у себя дома, где постоянно есть масло, приправы и прочее. Здесь же надо каждый раз покупать новое — не будешь же с собой возить. А когда живешь в гостинице, то вынужден либо ходить в кафе, либо питаться Ролтоном, сосисками и прочим.

Мы уже не раз ставили вопрос перед начальством: хотелось бы, чтобы размер командировочных был хотя бы 30 рублей в сутки. Ответили: «Мы посмотрим». Но вопрос остался открытым.

На 30 рублей в день в принципе можно прожить, сходить в то же кафе на обеденное меню. А на 13 — никак. И это для всех командировочных больная тема. Это 100% дороже, чем жить дома.

Это еще хорошо, если ездишь в командировку с коллегами и у вас хорошие отношения. Тогда можно купить тот же хлеб и масло на всех. Еще мы сейчас берем с собой чайник, потому что не во всех гостиницах он есть, и покупаем чай, кофе, чтобы не заходить с утра в кофейню. В начале рабочей недели берем из дома ссобойку, но это только на один день. Потом эти продукты негде хранить. В машине сейчас жара. У меня есть термосумка, но она не всегда спасает. Да и вообще, у многих командировочных людей нет даже машины.

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