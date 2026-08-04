«Украинские спецслужбы запустили спецоперацию «Ликвидация» 1 4.08.2026, 15:13

3,514

Роман Свитан

Фото: ostro.org

Почему началась паника среди российских офицеров.

Министерство обороны России распространило среди военнослужащих и гражданского персонала инструкцию с рекомендациями, как действовать при угрозе покушения. Документ предписывает отращивать бороды и отказаться от авто.

Почему началась такая паника среди российских военных? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Операция «Ликвидация», которую проводят украинские спецслужбы, находится сейчас в активной фазе уничтожения верхушки российского руководства. Так как она в конце концов перейдет и на среднее звено, а затем и на исполнителей нижнего звена, россияне сейчас пытаются сбить этот негатив, по невозможности противодействуя. Но они не смогут защитить практически никого, кроме ВИП-персон.

Сейчас они пытаются размазать ответственность на большее количество голов, практически переводя на подножный корм безопасности каждого индивидуума.

— В московском ресторане прогремел взрыв на свадьбе дочери главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Александр Чайко. Насколько эффективны подобные атаки?

— Непонятно, чья это работа, чья инициация, так сказать. Потому что совершено против военного руководства, которое в том числе отвечает за серьезные денежные потоки (в сотни миллиардов рублей), а ВКС — это серьезная тема. Возможно, это не работа украинских спецслужб.

Это может быть работа конкурентов, «башен Кремля», как их называют. Там в одной «башне» разборок выше крыши между собой. Не стоит и забывать, что эти товарищи были задействованы в террористических атаках не только в Украине. В Сирии, на Кавказе. То есть сил, которые будут пытаться им отомстить за убиенных родственников, очень и очень много.

Сказать, что это именно наши, украинские спецслужбы, можно только после того, как наши признают. Существует много интересантов отправить на тот свет семьями практически всех этих руководителей военного ведомства России. Это как минимум в информационном потоке бьет по определенному, тут даже скажу и политическому имиджу России, и геополитическому, и внутреннему в том числе. Усиливает истерию, которая в последнее время прокатывается по России. Украине выгодно, чтобы даже кто-то из своих их подрывает. Здесь мы, в принципе, двумя руками за.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com