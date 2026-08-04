В армии РФ разгорается скандал из-за массового исчезновения солдат 3 4.08.2026, 10:39

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Иллюстративное фото: Reuters

Только в одной бригаде счет пропавших идет на тысячи.

Российское командование скрывает реальные потери своих солдат и массово записывает погибших в категорию пропавших без вести. Родственников оккупантов, пытающихся выяснить судьбу своих близких, запугивают уголовными делами и лишением выплат.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар «Атеш». Там подчеркнули, что таким образом российское военное руководство пытается скрыть масштабы потерь на фронте.

В российской бригаде пропавших без вести насчитывают тысячами

Агенты движения «Атеш», действующие в одном из штабов россиян, утверждают, что в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, воюющей вблизи Гуляйполя в Запорожской области, число официально пропавших без вести военнослужащих уже исчисляется тысячами.

«Командир бригады Дмитрий Шабаев систематически игнорирует многочисленные заявления, запросы и протесты жен и матерей солдат, которые пытаются выяснить судьбу своих близких», – говорится в сообщении.

В партизанском движении подчеркнули, что военное руководство РФ делает ставку на командиров, которые не считаются с потерями личного состава. По словам партизан, после назначения Шабаева командиром бригады в 2025 году подразделение понесло значительные потери, а погибших нередко оформляют как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.

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