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Wildberries компенсирует потери за счет белорусов?

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  • 4.08.2026, 15:16
  • 3,342
Wildberries компенсирует потери за счет белорусов?

Цены выросли на 50-100 процентов.

Пользователи Threads обратили внимание на существенное подорожание товаров в интернет-магазине Wildberries после уничтожения многих складов и логистических хабов на территории России.

«Обратил внимание на рост цен в белорусском «Wildberries» на 50 – 100 процентов, — пишет vasiliimazalevskii. — Словно они хотят компенсировать свои потери в России. Или это другое, связанное с инфляцией.

Например, корм для собак, которым я кормлю своего пса, то его цена в Wildberries раньше составляла 76 рублей за 3 кг. теперь 108 рублей. А жена отметила, что цена на маникюрные ножницы, например, изменилась с 13-14 рублей до 24 рублей. Хорошо, что есть традиционные зоомагазины, где корм стоил 81 рубль».

Многие пользователи написали, что отказываются от заказа товаров через Wildberries. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Я даже карту отвязала уже, пошли они… за наш счет дыры латать.

— Давно беру все на «Озоне». Там дешевле.

— Я тоже заметила. Еще недавно корм брала за 130, сейчас 170 рублей. Да и не только корм подорожал. Практически все, что у меня в корзине лежит.

— Да, все дико подорожало, нет смысла заказывать. Если только что—то чего нет у нас.

— Мама брала корм по 100, сейчас 180 стало.

— Реально все выросло в цене на 20 – 30 рублей сразу. Я жду свой заказ две недели уже. Видно, сгорел.

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