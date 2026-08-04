Wildberries компенсирует потери за счет белорусов?4
- 4.08.2026, 15:16
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Цены выросли на 50-100 процентов.
Пользователи Threads обратили внимание на существенное подорожание товаров в интернет-магазине Wildberries после уничтожения многих складов и логистических хабов на территории России.
«Обратил внимание на рост цен в белорусском «Wildberries» на 50 – 100 процентов, — пишет vasiliimazalevskii. — Словно они хотят компенсировать свои потери в России. Или это другое, связанное с инфляцией.
Например, корм для собак, которым я кормлю своего пса, то его цена в Wildberries раньше составляла 76 рублей за 3 кг. теперь 108 рублей. А жена отметила, что цена на маникюрные ножницы, например, изменилась с 13-14 рублей до 24 рублей. Хорошо, что есть традиционные зоомагазины, где корм стоил 81 рубль».
Многие пользователи написали, что отказываются от заказа товаров через Wildberries. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Я даже карту отвязала уже, пошли они… за наш счет дыры латать.
— Давно беру все на «Озоне». Там дешевле.
— Я тоже заметила. Еще недавно корм брала за 130, сейчас 170 рублей. Да и не только корм подорожал. Практически все, что у меня в корзине лежит.
— Да, все дико подорожало, нет смысла заказывать. Если только что—то чего нет у нас.
— Мама брала корм по 100, сейчас 180 стало.
— Реально все выросло в цене на 20 – 30 рублей сразу. Я жду свой заказ две недели уже. Видно, сгорел.