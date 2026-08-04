«Очередь к терапевту — месяц» 1 4.08.2026, 15:26

Шокирующее состояние белорусской медицины.

Пользователь Threads удивился большим очередям на запись к врачам в белорусских поликлиниках.

«С утра был в поликлинике по месту прикрепления, — пишет он. — Так вот, не устаю удивляться тому, как в нашей стране уживаются две фразы: «не занимайтесь самолечением» и «запись к терапевту на сентябрь».

Пользователи соцсети рассказали о своем опыте общения с медиками и подсказали выход. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Щелкнула спина, две недели в стационаре, прихожу на прием к участковому терапевту и мне сразу - пройдите диспансеризацию, я отвечаю: «Нет». Ко мне вопрос: «Какая у вас окружность талии?» У меня восстановится спина если я отвечу на вопрос или талию измеряю? А когда попросила направление на сдачу всех анализов ответили: для вас два раза в год.

— Эта фраза звучит примерно так: все специалисты еще подрабатывают в платных клиниках, если вам срочно, то туда вам и дорога.

— Очередь к терапевту — месяц!

— При этом, с нас государство сдирает налоги на медицинское обслуживание! Можно ходить к платникам, но не платя оброк власти.

— А как они бесятся, когда вопросы задаешь, начитавшись из интернета! Постоянно угораю. Если бы не больничный — не ходила бы вообще.

— Еще и сами лезут в интернет перед тем, как выписать лекарства. Была сдана куча анализов. Перед посещением врача прогнали их по ИИ. Врач потом назначил почти так, как ИИ, но толком ничего не разьяснил. А ИИ все по полочкам разложил и объяснил. Можно было и не ходить к врачу.

— Две недели до терапевта минимум, если сильно не повезет с единичными талонами.

— И еще: «Ну где ж вы раньше были?» В очереди сидела!

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