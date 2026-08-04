закрыть
4 августа 2026, вторник, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Больше «Атлант» не возьму»

  • 4.08.2026, 15:50
«Больше «Атлант» не возьму»

Техника белорусского производителя выходит из строя через три—четыре года.

За ремонт холодильника «Атлант», купленного три с половиной года назад, у гомельчанки olga_shabeko попросили 400 рублей.

«Холодильнику 3,5 года, «Атлант», — пишет она. — Сгорел компрессор. Ремонт – 400 рублей.

Ну как так? Я ведь вам доверяла!»

Многие пользователи рассказали о похожих случаях. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Холодильнику «Атлант» — 4 года, вышел из строя испаритель. Минус 350 рублей. Больше «Атлант» не возьму.

— Когда в «Атланте» мастер менял компрессор и реле, то он сказал, что такого «дешмана» он даже в китайских холодильниках не видел.

— Это же дешевый китайский компрессор. А вы на что рассчитывали?

— Ни в коем случае не покупайте «Атлант» — это выброшенные деньги и постоянная нервотрепка с ремонтами. Не сильно отличаются в цене LG — это уже совсем другой уровень качества.

— «Атланту» моему ровно три года в конце июля было, сгорел мотор, 450 рублей ремонт.

— «Атлант» на гарантии. Сломалась дверь в морозильной камере. Ремонт по гарантии затянулся, потому что нет двери в наличии. Как так?

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич