«Больше «Атлант» не возьму» 4.08.2026, 15:50

Техника белорусского производителя выходит из строя через три—четыре года.

За ремонт холодильника «Атлант», купленного три с половиной года назад, у гомельчанки olga_shabeko попросили 400 рублей.

«Холодильнику 3,5 года, «Атлант», — пишет она. — Сгорел компрессор. Ремонт – 400 рублей.

Ну как так? Я ведь вам доверяла!»

Многие пользователи рассказали о похожих случаях. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Холодильнику «Атлант» — 4 года, вышел из строя испаритель. Минус 350 рублей. Больше «Атлант» не возьму.

— Когда в «Атланте» мастер менял компрессор и реле, то он сказал, что такого «дешмана» он даже в китайских холодильниках не видел.

— Это же дешевый китайский компрессор. А вы на что рассчитывали?

— Ни в коем случае не покупайте «Атлант» — это выброшенные деньги и постоянная нервотрепка с ремонтами. Не сильно отличаются в цене LG — это уже совсем другой уровень качества.

— «Атланту» моему ровно три года в конце июля было, сгорел мотор, 450 рублей ремонт.

— «Атлант» на гарантии. Сломалась дверь в морозильной камере. Ремонт по гарантии затянулся, потому что нет двери в наличии. Как так?

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