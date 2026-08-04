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В Беларуси начался настоящий лисичковый бум

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  • 4.08.2026, 16:07
  • 1,054
В Беларуси начался настоящий лисичковый бум

Некоторым грибникам уже не хватает корзин.

Теплая и дождливая погода постаралась – в лесах самый настоящий грибной бум. Белорусы массово постят в интернете фотоподтверждения рекордных «уловов».

Например, под Гродно рыжими лисичками наполняют корзины, а иные грибники – ящики и багажники автомобилей. В некоторые из них заглянул newgrodno.by.

Фото: newgrodno.by

Самые большие «уловы» под Гродно фиксируют в лесах рядом с Поречьем, Новой Рудой, Глушнево и под Берштами, утверждает портал.

Фото: newgrodno.by

Так, пользователь одной из соцсетей показал багажник, полный лисичек. Говорит, собрал в одиночку 17 кг.

Фото: newgrodno.by

Не менее шикарным «уловом», собранном под Берштами, похвасталась и другая любительница тихой охоты. Она нарезала четыре ящика лисичек – всего 70 л.

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