Видеофакт: Утренняя сказка в Налибокской пуще 4.08.2026, 16:21

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Завораживающие кадры.

Фотограф и блогер DbmtiucDEvs поделился видео, снятым в 60 километрах от Минска.

«Пока вы спали, я хорошо поснимал магическое утро в Налибокской пуще», - написал он.

Пользователи отметили невероятную красоту видов и мастерство автора поста.

Налибокская пуща — это самый крупный лесной массив в Беларуси, расположенный в бассейне правых притоков Немана на территории Минской и Гродненской областей. Общая площадь заказника превышает 240 тысяч гектаров.

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