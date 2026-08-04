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Видеофакт: Утренняя сказка в Налибокской пуще

  • 4.08.2026, 16:21
  • 1,324
Видеофакт: Утренняя сказка в Налибокской пуще

Завораживающие кадры.

Фотограф и блогер DbmtiucDEvs поделился видео, снятым в 60 километрах от Минска.

«Пока вы спали, я хорошо поснимал магическое утро в Налибокской пуще», - написал он.

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Пользователи отметили невероятную красоту видов и мастерство автора поста.

Налибокская пуща — это самый крупный лесной массив в Беларуси, расположенный в бассейне правых притоков Немана на территории Минской и Гродненской областей. Общая площадь заказника превышает 240 тысяч гектаров.

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