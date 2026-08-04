Прокремлевская газета обвинила патриарха Кирилла в «обожествлении» атомной бомбы 3 4.08.2026, 16:24

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патриарх Кирилл

В РПЦ увидели переход к идеологии «атомного православия».

Прокремлевская российская газета «Московский комсомолец» опубликовала критическую колонку о проповеди главы РПЦ патриарха Кирилла, назвавшего создание советской атомной бомбы «благодатью и милостью Божьей», пишет «Агентство».

Материал вышел под заголовком «Атомное православие: патриарх «обожествляет» ядерную бомбу и призывает не пугаться «апокалиптических сценариев»». Его автор обращает внимание на резкое изменение взглядов руководства РПЦ и странность возвеличивания оружия массового уничтожения христианским деятелем.

В колонке отмечается, что никто из предшественников Кирилла не говорил об атомном оружии столь восторженно. Если рассматривать его выступление как речь государственного политика, она укладывается в кремлевскую логику. Однако с богословской точки зрения заявления главы РПЦ выглядят противоречиво.

Автор напоминает, что атомная бомба впервые появилась в США, а советский ядерный проект во многом опирался на информацию, полученную от участников американского «Манхэттенского проекта».

Кроме того, ранее сама РПЦ относилась к ядерному оружию совершенно иначе. В послании Священного синода 1986 года говорилось о порочности политики ядерного устрашения и необходимости избавить мир от оружия массового уничтожения.

Теперь же руководство церкви не только провозглашает советскую атомную бомбу Божьим чудом, но и призывает верующих не бояться возможной ядерной войны.

«Возможно, речь тут идет уже о какой-то совершенно иной системе взглядов и ценностей», — пишет автор, называя эту идеологию «атомным православием».

Патриарх Кирилл выступил со скандальной проповедью 1 августа после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Он заявил, что создание атомной бомбы советскими учеными происходило в том числе благодаря молитвам Серафима Саровского.

По словам главы РПЦ, через труд ученых, инженеров и рабочих над страной якобы «явилась благодать и милость Божья».

«Московский комсомолец» считается одним из крупнейших российских изданий и крайне редко выступает с прямой критикой представителей кремлевской власти и руководства РПЦ.

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