На Запорожской АЭС снова произошел блэкаут 4.08.2026, 17:05

Станцию, захваченную российскими войсками, перевели на аварийное питание.

Запорожская АЭС, находящаяся под российской оккупацией, 4 августа вновь потеряла внешнее электроснабжение. Спустя почти час подачу электроэнергии удалось восстановить.

Об этом сообщает украинский «Энергоатом» в Telegram.

4 августа Запорожская АЭС вновь осталась без внешнего электроснабжения. В результате станция около часа обеспечивалась электроэнергией за счет дизель-генераторов, которые используются как резервный источник питания для поддержания ядерной и радиационной безопасности.

В 14:20 электроснабжение станции было восстановлено.

Аналогичная ситуация произошла всего несколькими днями ранее — 1 августа. Таким образом, это уже второй случай потери внешнего питания на ЗАЭС за короткий период.

По данным «Энергоатома», нынешний инцидент стал уже 12-м блэкаутом Запорожской АЭС с начала 2026 года и 24-м — с момента российской оккупации станции.

Это означает, что половина всех случаев полной потери внешнего электроснабжения за время оккупации пришлась именно на текущий год.

В компании подчеркивают, что каждое отключение внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от дизель-генераторов называют недопустимой и очередным свидетельством критических рисков, вызванных незаконной российской оккупацией ЗАЭС.

В «Энергоатоме» также заявили, что безопасная эксплуатация станции возможна только после возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора — АО «НАЭК «Энергоатом».

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