На Запорожской АЭС снова произошел блэкаут
- 4.08.2026, 17:05
Станцию, захваченную российскими войсками, перевели на аварийное питание.
Запорожская АЭС, находящаяся под российской оккупацией, 4 августа вновь потеряла внешнее электроснабжение. Спустя почти час подачу электроэнергии удалось восстановить.
Об этом сообщает украинский «Энергоатом» в Telegram.
4 августа Запорожская АЭС вновь осталась без внешнего электроснабжения. В результате станция около часа обеспечивалась электроэнергией за счет дизель-генераторов, которые используются как резервный источник питания для поддержания ядерной и радиационной безопасности.
В 14:20 электроснабжение станции было восстановлено.
Аналогичная ситуация произошла всего несколькими днями ранее — 1 августа. Таким образом, это уже второй случай потери внешнего питания на ЗАЭС за короткий период.
По данным «Энергоатома», нынешний инцидент стал уже 12-м блэкаутом Запорожской АЭС с начала 2026 года и 24-м — с момента российской оккупации станции.
Это означает, что половина всех случаев полной потери внешнего электроснабжения за время оккупации пришлась именно на текущий год.
В компании подчеркивают, что каждое отключение внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности.
Зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от дизель-генераторов называют недопустимой и очередным свидетельством критических рисков, вызванных незаконной российской оккупацией ЗАЭС.
В «Энергоатоме» также заявили, что безопасная эксплуатация станции возможна только после возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора — АО «НАЭК «Энергоатом».