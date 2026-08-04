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Путин готовит «бусификацию» всей России

  • Денис Попович
  • 4.08.2026, 17:35
Путин готовит «бусификацию» всей России

Россиянам готовят мобилизацию без повесток и обещанных выплат.

Многие спрашивают меня, какой будет возможна российская мобилизация осенью этого года.

Теперь я получил точный ответ на этот вопрос.

Посмотрите на события в Пензе. Российские СМИ, например, «Дождь», сообщают, что в Пензе «бусификацию» начали проводить люди в гражданском. Не военные, не полиция, а именно наемные гражданские лица, которые ловят людей на улицах или даже вытаскивают их из собственных домов, силой сажают в микроавтобусы, а впоследствии «бусифицированные» оказываются на фронте в Украине.

«Подписание контракта» происходит в военкомате, а у микроавтобусов есть государственные номера, указывающие на принадлежность к местным администрациям.

Но любые жалобы в эти структуры или на эти структуры остаются без ответа. На кого жаловаться? На незнакомца в гражданском, который представился участковым инспектором, выманил тебя из квартиры, а потом тебя свинтила толпа «спортиков». Кто эти люди? Как ты докажешь, что они действуют от имени государства и фактически тебя похитили? Да никак.

То есть в Пензе сейчас прорабатывается любимая российская модель «нас там нет», но теперь уже относительно скрытой мобилизации собственных граждан на войну.

На самом деле это очень удобно. Какие-то мужчины хватают людей на улицах, бросают в бусы, везут в военкоматы. Там под физическим воздействием заставляют подписать контракт, после чего человек оказывается на фронте. Никаких повесток и никаких выплат. Именно так и работает «пензенский кейс».

Если опыт будет признан удачным, а никаких громких протестов в Пензе пока не наблюдается, эта практика будет распространена на другие регионы России.

Произойдет это после выборов. Они, в сущности, парламентские. Но Путин сделал себя лицом предвыборной кампании партии «Единая Россия». Фактически это не выборы, а референдум на продолжение войны. А война — это мобилизация. Если результаты устроят Путина (мало сомнений, что подсчет будет «правильным»), в Кремле сочтут, что индульгенция получена.

По такой модели можно набрать и 300, и 500 тысяч солдат. Дешевле платить бандитам, которые будут вылавливать людей на улицах, чем миллионы за добровольный контракт. Таким образом и мобилизация будет дешевле, и биомассу наберут, и государство как-то не заморится.

Будет ли какая-нибудь реакция от простых россиян? Не знаю. Будет ли такая армия эффективна? Нет, не будет. Но будет ли она опасна? Да, будет. В ситуации — либо убиваешь ты, либо убивают тебя — выбор очевиден. Тем более, если дома в заложниках — твоя семья.

Денис Попович, Facebook

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