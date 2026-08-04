В Германии 1800 музыкантов три дня играли без остановки 4.08.2026, 16:41

Фото: IMAGO/Ulrich Wagner/Global Look Press/www.globallookpress.com

Они установили мировой рекорд.

В Нюрнберге 1800 музыкантов из более чем 140 духовых оркестров три дня подряд играли без единой остановки. За 72 часа непрерывного концерта в церкви cвятого Иакова они установили мировой рекорд, пишет «Европульс».

Музыкальный марафон начался 30 июля в 9 часов утра и завершился утром 2 августа. Материалы уже передали в Институт рекордов Германии, который официально подтверждает мировые рекорды в немецкоязычных странах.

Между музыкальными произведениями допускалось не более десяти секунд тишины. Чтобы музыка звучала непрерывно в течение 72 часов, организаторы разделили концерт на 48 отрезков продолжительностью по 90 минут. В каждом поочередно играли три оркестра, после чего их меняла следующая группа музыкантов. Некоторые коллективы выступили несколько раз.

Самым сложным оказалось не играть трое суток подряд, а создать идеально отработанную схему смены музыкантов. Задержка поезда, болезнь участника или другая непредвиденная ситуация могли привести к паузе и поставить рекорд под угрозу. На такой случай в Нюрнберге постоянно находилась резервная группа добровольцев, которую организаторы назвали «пожарной командой». Ее участники должны были немедленно выйти на замену, если какой-то из ансамблей не сможет выступить.

Организаторы предусмотрели и сценарии на случай опозданий поездов, отключения электричества и даже удара молнии. Невозможно было подготовиться лишь к чрезвычайной ситуации, при которой пришлось бы полностью эвакуировать центр Нюрнберга.

С помощью марафона организаторы хотят привлечь внимание к деятельности так называемых Posaunenchöre — распространенных в Германии ансамблей медных духовых инструментов. Только в Баварии насчитывается около 830 таких коллективов с 15 тысячами музыкантов.

В Германии такие ансамбли часто воспринимают исключительно как музыкальное сопровождение богослужений и похорон. Поэтому акция была призвана показать, что репертуар таких коллективов значительно разнообразнее, и помочь привлечь новых музыкантов.

Все три дня церковь святого Иакова оставалась открытой круглосуточно. Здесь звучали церковные хоралы, народные песни, серенады, современная популярная музыка и даже рождественские композиции. Музыкальный марафон завершился богослужением 2 августа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com