Польша перехватила российский разведывательный самолет
- 4.08.2026, 16:08
Во второй раз за неделю.
Польские истребители перехватили ещё один российский разведывательный самолёт Ил-20. Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.
По словам Косиняка-Камыша, инцидент произошёл утром 4 августа.
Пара польских самолетов перехватила российский самолет в 56 км к северо-западу от Кошалина, что в Западно-Поморском воеводстве.
- Россия в очередной раз совершает провокационные действия вблизи границ НАТО, проверяя бдительность и готовность оборонных систем Альянса, – добавил глава Минобороны Польши.
Это уже второй подобный инцидент за два дня, ведь накануне польские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.