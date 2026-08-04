Польша перехватила российский разведывательный самолет 4.08.2026, 16:08

Во второй раз за неделю.

Польские истребители перехватили ещё один российский разведывательный самолёт Ил-20. Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

По словам Косиняка-Камыша, инцидент произошёл утром 4 августа.

Пара польских самолетов перехватила российский самолет в 56 км к северо-западу от Кошалина, что в Западно-Поморском воеводстве.

- Россия в очередной раз совершает провокационные действия вблизи границ НАТО, проверяя бдительность и готовность оборонных систем Альянса, – добавил глава Минобороны Польши.

Это уже второй подобный инцидент за два дня, ведь накануне польские истребители перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.

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