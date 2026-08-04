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Путина загнали в тупик

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  • 4.08.2026, 15:48
Путина загнали в тупик
Фото: Getty Images

Французские эксперты объяснили почему Кремль выбирает эскалацию.

Путин в ближайшие месяцы, вероятнее всего, будет не искать компромисс, а усиливать эскалацию войны. К такому выводу пришли аналитики французского Фонда стратегических исследований (FRS), изучившие логику принятия решений в авторитарных режимах, пишет FRS (перевод — сайт Charter97.org).

«Западные страны ошибочно считают, что усиление экономического и военного давления автоматически подтолкнет Кремль к переговорам. На самом деле для авторитарного лидера уступки могут означать утрату власти», — пишут эксперты.

«Путин не видит пути к переговорам, он видит тупик», — пишут исследователи. Они считают, что без достижения заявленных военных и политических целей любые реальные переговоры способны подорвать доверие российской элиты к президенту.

На этом фоне украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, топливной инфраструктуре и объектам глубоко в тылу России усиливают внутреннее давление на Кремль. Однако вместо поиска компромисса Москва, по мнению экспертов, будет стремиться продемонстрировать силу.

Авторы выделяют три наиболее вероятных направления новой эскалации: массированные удары баллистическими ракетами по украинским городам, атаки на критическую инфраструктуру Украины и расширение гибридных операций против европейских стран.

«Давление, скорее всего, сделает Путина более опасным прежде, чем откроет путь к переговорам», — убеждены авторы исследования.

Задача западных союзников заключается не только в усилении санкций, но и в лишении Кремля преимуществ от эскалации. Для этого Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны, расширение возможностей для ударов по российской военной логистике и энергетической инфраструктуре, а Европе — более жесткий ответ на диверсии, кибератаки и другие гибридные действия Москвы. Лишь сочетание военного, экономического и политического давления способно изменить расчеты Кремля и приблизить реальные переговоры.

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