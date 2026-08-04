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СМИ: Латвия не станет закрывать границу с Беларусью

  • 4.08.2026, 18:30
СМИ: Латвия не станет закрывать границу с Беларусью

Балтийская страна разместит там силы НАТО.

Латвийское правительство не станет закрывать единственный действующий пункт пропуска на латвийско-белорусской границе «Патерниеки» («Григоровщина» с белорусской стороны), как предлагало МВД страны. Но для борьбы с нерегулярной миграцией на время учений Baltic Trust 26 разместит у границы военные силы союзников по НАТО, пишет LSM.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что в августе ведомства внутренних дел и обороны предпримут существенные превентивные шаги, чтобы максимально ограничить поток нерегулярных мигрантов на границе, которая одновременно является и внешней границей Европейского союза.

По данным LSM, премьер подчеркнул: для обеспечения безопасности государства правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. То есть закрытие «Патерниеки» — один из вариантов, хотя сейчас правительство его не утверждает, «потому что поток нелегальной миграции идет не в конкретном пункте пересечения границы, а вне его».

На вопрос, насколько экономические соображения влияют на решение пока не закрывать «Патерниеки», премьер ответил, что вопрос безопасности первичен.

Глава МВД Янис Домбрава, который накануне предложил полностью закрыть границу с Беларусью, заявил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта — один из вариантов действий.

«Данный вопрос сейчас не включен в повестку, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем идти вперед», — добавил Домбрава.

Говоря о том, при каких обстоятельствах правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр отметил: в других странах похожие решения принимались, когда проблемы в пунктах пограничного контроля обострялись. Так что в подобной ситуации, по его словам, решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро.

Напомним, вечером 31 июля стало известно, что Латвия закрыла границу с Беларусью «по техническим причинам».

«Граница между Латвией и Беларусью закрыта по техническим причинам. Тем, кто еще не вернулся в Латвию, мы рекомендуем воспользоваться другими маршрутами», — говорилось в сообщении главы МВД страны.

Днем ранее Домбрава призывал соотечественников отказаться от планируемых поездок в Беларусь или вернуться, если они уже там находятся.

На сайте латвийской погранслужбы размещено предупреждение о том, что наблюдаются технические сбои в работе информационных систем, пограничный контроль сейчас невозможен, «причины и возможные сроки решения проблем пока не ясны».

Отметим, что Латвия является одним из маршрутов нерегулярных мигрантов, которые прорываются из Беларуси в Евросоюз. С начала года было предотвращено незаконное вторжение более 9100 человек. Обычно ежедневно рубежи штурмуют десятки нарушителей. Показатели Литвы и Польши по остановленным на границе ниже на порядок.

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