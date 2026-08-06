закрыть
15 августа 2026, суббота, 4:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Норвегия готова помочь Украине с ПВО

  • 6.08.2026, 17:48
  • 2,962
Зеленский: Норвегия готова помочь Украине с ПВО
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины встретился с премьером Норвегии.

Владимир Зеленский провел переговоры с Йонасом Гаром Стере по защите Украины от ударов России. Об этом украинский лидер сообщил в Телеграм в четверг, 6 августа.

Зеленский проинформировал Стере о реализации программы будущей антибаллистической системы Frеyjа и графике следующих шагов. Он отметил, что норвежские представители вовлечены в работу.

«Скоординировали и нашу активность на август. Рассчитываем выйти на важные двусторонние договоренности в рамках стратегического партнерства между нашими странами», – отметил украинский президент.

Он также поговорил с премьером Норвегии о защите Украины от российских ударов.

«Благодарен Норвегии за готовность помочь и с поставками средств ПВО, и работой с партнерами, которые имеют соответствующие антибаллистические возможности. Пытаемся максимально ускорить все процессы: возможности для защиты наших людей нужны ежедневно», – добавил Зеленский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук