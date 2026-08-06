Зеленский: Норвегия готова помочь Украине с ПВО
- 6.08.2026, 17:48
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Президент Украины встретился с премьером Норвегии.
Владимир Зеленский провел переговоры с Йонасом Гаром Стере по защите Украины от ударов России. Об этом украинский лидер сообщил в Телеграм в четверг, 6 августа.
Зеленский проинформировал Стере о реализации программы будущей антибаллистической системы Frеyjа и графике следующих шагов. Он отметил, что норвежские представители вовлечены в работу.
«Скоординировали и нашу активность на август. Рассчитываем выйти на важные двусторонние договоренности в рамках стратегического партнерства между нашими странами», – отметил украинский президент.
Он также поговорил с премьером Норвегии о защите Украины от российских ударов.
«Благодарен Норвегии за готовность помочь и с поставками средств ПВО, и работой с партнерами, которые имеют соответствующие антибаллистические возможности. Пытаемся максимально ускорить все процессы: возможности для защиты наших людей нужны ежедневно», – добавил Зеленский.