Зеленский: Норвегия готова помочь Украине с ПВО 6.08.2026, 17:48

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины встретился с премьером Норвегии.

Владимир Зеленский провел переговоры с Йонасом Гаром Стере по защите Украины от ударов России. Об этом украинский лидер сообщил в Телеграм в четверг, 6 августа.

Зеленский проинформировал Стере о реализации программы будущей антибаллистической системы Frеyjа и графике следующих шагов. Он отметил, что норвежские представители вовлечены в работу.

«Скоординировали и нашу активность на август. Рассчитываем выйти на важные двусторонние договоренности в рамках стратегического партнерства между нашими странами», – отметил украинский президент.

Он также поговорил с премьером Норвегии о защите Украины от российских ударов.

«Благодарен Норвегии за готовность помочь и с поставками средств ПВО, и работой с партнерами, которые имеют соответствующие антибаллистические возможности. Пытаемся максимально ускорить все процессы: возможности для защиты наших людей нужны ежедневно», – добавил Зеленский.

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