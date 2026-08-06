Украинский город стал главной идеологической ловушкой для россиян 1 6.08.2026, 17:36

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Так рушатся мифы.

Константиновка для России — не только важнейший логистический узел и ключевой стратегический пункт, отмечает военный обозреватель Дмитрий Снегирев. Это еще и принципиальный идеологический символ, пишет «Фокус».

По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении Силы обороны ежедневно отражают десятки атак. Активные бои ведутся как в самом городе, так и вблизи соседних населенных пунктов — Иванополья, Ильиновки, Новоселовки и Новопавловки.

Оккупанты настойчиво пытаются расширить «серую зону» к северо-востоку от Новодмитровки. Их цель — с помощью лесополос перерезать украинские логистические маршруты, ведущие в Подольское и Червоное.

К северо-востоку от города идут бои за высоты и лесополосы. Россияне пытаются продвинуться на участке между Ильиновкой и Новодмитровкой, но сталкиваются с украинскими контрударами.

Продолжаются ожесточенные бои в жилом районе поселка Ильиновка, который непосредственно примыкает к западной границе Константиновки. Поселок находится в динамичной «серой зоне».

Ситуация в поселке Бересток крайне тяжелая — населенный пункт оккупирован российскими войсками и превращен в важный плацдарм для штурма Константиновки. Поселок расположен на возвышенности, имеющей критическое значение для южного фланга обороны Константиновки. Оккупация Берестка позволила россиянам установить визуальный и огневой контроль над прилегающими низинами.

Противник использует возвышенности Берестка для корректировки артиллерийского огня и запусков FPV-дронов по логистическим маршрутам Сил обороны Украины.

Справа от поселка протекает река Кривой Торец и расположен каскад прудов.

Поскольку эта заболоченная низина практически исключает возможность контратак украинской бронетехники через воду, оккупанты используют ее в качестве естественного защитного барьера для своего фланга.

Российские войска пытаются продвинуться вглубь города через частный сектор микрорайонов «Шанхай» и «Гора». Опасная ситуация сохраняется на западных окраинах Константиновки. Там российские штурмовые группы используют плотную городскую застройку для проникновения и сосредоточения сил.

Враг практически не использует тяжелую бронетехнику на открытых участках, поскольку 90% её уничтожается ещё на подходах. Вместо этого применяются небольшие штурмовые группы пехоты, которые пытаются незаметно проникать через стыки украинских боевых порядков.

Стоит отметить, что в районе Константиновки нет никакого окружения украинских сил. Город стойко удерживают подразделения 19-го армейского корпуса, 93-й ОМБр «Холодный Яр», бригад «Лють» и «Хижак». Украинские бойцы регулярно проводят успешные зачистки и уничтожают вражеские огневые точки.

По информации с места событий, зафиксирована передислокация российских оперативных резервов в этом направлении. Речь идет не о ротации подразделений, а именно об их пополнении с целью усиления наступательных действий.

Отмечу, что Константиновка имеет для Кремля важное значение не только в военном, но и в политическом плане. Константиновка — это южные ворота и неотъемлемая часть самого мощного оборонительного узла ВСУ на Донбассе (линия Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск).

Город исторически является крупным железнодорожным и автомобильным узлом Донбасса. Установив контроль над Константиновкой, противник полностью перерезает логистические маршруты, обеспечивавшие украинские подразделения на смежных участках фронта, в частности в районе Торецка и Часового Яра.

Важность города подтверждается тем фактом, что российская пропаганда и лично российский диктатор еще в начале июля сообщили о якобы «полном захвате» Константиновки, хотя Силы обороны Украины до сих пор ведут ожесточенную оборону в центральных и западных кварталах города.

Для российской пропаганды Константиновка имеет еще и символический политический и идеологический подтекст. В советское время именно на местном заводе «Автостекло» было изготовлено рубиновое стекло для кремлевских звезд и облицовки мавзолея Ленина. В 1937 году под руководством советского специалиста по стеклу Николая Курочкина впервые было изготовлено уникальное четырехслойное «рубиновое» стекло, способное выдерживать резкие перепады температур и сильные порывы ветра.

Оккупанты активно используют этот факт для российской внутренней аудитории, пытаясь придать штурму города идеологическую окраску. Поэтому Константиновка им крайне необходима в качестве политического символа. Это станет сигналом о якобы способности оккупационной армии продвигаться вглубь украинской территории.

В то же время отмечу и успешные действия украинских военных на Часовоярском направлении. Именно этот фактор не позволяет российским войскам замкнуть оперативное окружение Константиновки и дает возможность Силам обороны удерживать фланги.

Отдельно подчеркну важность удержания микрорайона Шевченко, что будет иметь решающее значение для долгосрочной обороны города. Микрорайон Шевченко вместе с Южным является главным плацдармом украинской обороны в городе. Он расположен к западу от канала Северский Донец–Донбасс. В настоящее время ситуация в микрорайоне оценивается как сверхкритическая. Поскольку россияне контролируют большую часть остальных кварталов города, по микрорайону Шевченко непрерывно наносятся авиаудары КАБами. Наличие вражеских доминирующих высот затрудняет логистику, но украинские бойцы успешно уничтожают штурмовые группы, пытающиеся проникнуть в этот сектор.

Несмотря на это, по состоянию на август 2026 года ситуация в Константиновке Донецкой области остается критической и крайне сложной. Логистика украинских подразделений существенно затруднена из-за постоянных ударов FPV-дронов и огневого контроля со стороны россиян с господствующих высот в районах Часового Яра и Торецка.

Кроме того, в течение последней недели российские войска активизировали применение фронтовой авиации, в частности авиабомб ФАБ-3000. Это свидетельствует о том, что у них мало времени. Поэтому ближайшие месяцы будут если не решающими, то такими, которые будут характеризоваться очень серьезной активизацией российского наступления.

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