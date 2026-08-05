Суперкар из легендарного гаража султана Брунея выставили на продажу 5.08.2026, 15:11

Фото: Pistonheads

Это самый загадочный Jaguar в мире.

Редкий Jaguar XJ220, который когда-то принадлежал султану Брунея — одному из самых известных автомобильных коллекционеров мира, — выставили на продажу в Великобритании. За суперкар с пробегом всего 4258 км просят около 685 тысяч евро, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Коллекция султана Брунея давно окружена ореолом таинственности. Ее полный состав никогда публично не раскрывался, однако отдельные автомобили постепенно появляются на рынке. «Некоторые машины этой легендарной коллекции смогли покинуть закрытый гараж», — пишут автомобильные эксперты.

Выставленный Jaguar XJ220 был выпущен в 1992 году и считается одной из самых знаковых моделей марки. Автомобиль создавался совместно с гоночной компанией TWR и получил футуристичный дизайн Кита Хелфета, который стал символом эпохи суперкаров конца 1980-х и начала 1990-х годов.

Фото: Pistonheads

Фото: Pistonheads

Под капотом XJ220 установлен 3,5-литровый двигатель V6 с двумя турбинами мощностью 542 л.с. и крутящим моментом 644 Н·м. Силовая установка работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Pistonheads

Автомобиль был собран вручную на заводе Jaguar в Блокхэме, Великобритания. Его стартовая цена в начале 1990-х составляла около 550 тысяч евро, что делало его одним из самых дорогих серийных автомобилей своего времени.

После пребывания в коллекции султана машина вернулась в Великобританию, где прошла обслуживание у специалистов Jaguar Classic. Нынешний владелец приобрел суперкар в 2018 году и тщательно поддерживал его состояние.

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