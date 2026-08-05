Брестчанка по экспертизе почерка доказала, что ей недоплатил работодатель
- 5.08.2026, 14:35
Результаты анализа помогли выиграть дело.
Жительница Бреста через суд добилась выплаты денег, которые, по ее словам, не получила при увольнении. Решающую роль в деле сыграла почерковедческая экспертиза, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.
После увольнения женщина получила лишь часть положенных выплат. При этом бывший работодатель утверждал, что полностью рассчитался с сотрудницей, и в качестве доказательства представил платежную ведомость с ее подписью.
Однако брестчанка заявила, что оставшиеся деньги ей не выплачивали, а подпись в документе ей не принадлежит.
Для проверки документа была назначена почерковедческая экспертиза. Специалисты Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установили, что подпись в ведомости выполнила не бывшая сотрудница, а другой человек, имитировавший ее почерк.
Заключение экспертов стало ключевым доказательством в суде. В результате иск женщины был удовлетворен, а работодателя обязали выплатить ей всю причитающуюся сумму.