Брестчанка по экспертизе почерка доказала, что ей недоплатил работодатель 5.08.2026, 14:35

Иллюстративное фото: legalkey.com.ua

Результаты анализа помогли выиграть дело.

Жительница Бреста через суд добилась выплаты денег, которые, по ее словам, не получила при увольнении. Решающую роль в деле сыграла почерковедческая экспертиза, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

После увольнения женщина получила лишь часть положенных выплат. При этом бывший работодатель утверждал, что полностью рассчитался с сотрудницей, и в качестве доказательства представил платежную ведомость с ее подписью.

Однако брестчанка заявила, что оставшиеся деньги ей не выплачивали, а подпись в документе ей не принадлежит.

Для проверки документа была назначена почерковедческая экспертиза. Специалисты Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установили, что подпись в ведомости выполнила не бывшая сотрудница, а другой человек, имитировавший ее почерк.

Заключение экспертов стало ключевым доказательством в суде. В результате иск женщины был удовлетворен, а работодателя обязали выплатить ей всю причитающуюся сумму.

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