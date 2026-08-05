Взрыв в центре Москвы: погиб зять главы ВКС РФ 7 5.08.2026, 10:29

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Также могла пострадать дочь российского офицера.

Один из личных документов зятя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко Даниила Передрия был признан недействительным, выяснило «Агентство». Это подтверждает информацию о том, что он погиб во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi.

Информация о признании недействительным документа, номер которого попал в изученные «Агентством» утечки, появилась в государственных базах в ночь на среду. Однако сам документ признан недействительным ещё 1 августа — в день взрыва в московском ресторане Balzi Rossi.

Ранее сообщалось, что дочь главкома ВКС Мария Чайко могла пострадать во время взрыва, а её муж Даниил Передрий погиб.

Согласно утечкам, она сменила фамилию с Чайко на Передрий в 2025 году. Свадьбу сыграли в июне прошлого года в премиальном посёлке рядом с Рублёвкой.

В закрытом 1 августа на частное обслуживание ресторане отмечалось 55‑летие главнокомандующего ВКС РФ генерала Александра Чайко.

Сам генерал, по имеющейся информации, не пострадал.

Александр Чайко в 2022 году командовал наступлением на Киев и находится под санкциями ЕС из-за причастности к военным преступлениям в Буче.

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