Взрыв в центре Москвы: погиб зять главы ВКС РФ

Взрыв в центре Москвы: погиб зять главы ВКС РФ7
- 5.08.2026, 10:29
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Также могла пострадать дочь российского офицера.
Один из личных документов зятя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко Даниила Передрия был признан недействительным, выяснило «Агентство». Это подтверждает информацию о том, что он погиб во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi.
Информация о признании недействительным документа, номер которого попал в изученные «Агентством» утечки, появилась в государственных базах в ночь на среду. Однако сам документ признан недействительным ещё 1 августа — в день взрыва в московском ресторане Balzi Rossi.
Ранее сообщалось, что дочь главкома ВКС Мария Чайко могла пострадать во время взрыва, а её муж Даниил Передрий погиб.
Согласно утечкам, она сменила фамилию с Чайко на Передрий в 2025 году. Свадьбу сыграли в июне прошлого года в премиальном посёлке рядом с Рублёвкой.
В закрытом 1 августа на частное обслуживание ресторане отмечалось 55‑летие главнокомандующего ВКС РФ генерала Александра Чайко.
Сам генерал, по имеющейся информации, не пострадал.
Александр Чайко в 2022 году командовал наступлением на Киев и находится под санкциями ЕС из-за причастности к военным преступлениям в Буче.