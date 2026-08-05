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Экс-защитник белорусского клуба будет зарабатывать 856 евро в час в топ-чемпионате

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  • 5.08.2026, 10:58
Экс-защитник белорусского клуба будет зарабатывать 856 евро в час в топ-чемпионате
Фото: MCFC

Бывший игрок «Энергетик»-БГУ подписал контракт с английским «Манчестер Сити».

22-летний защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов подписал новый контракт с английским «Манчестер Сити».

После подписания нового 5-летнего контракта годовая зарплата Хусанова составит около 7,5 миллиона евро. Об этом информирует «Футбол.бай».

Футболист будет зарабатывать приблизительно 625 тысяч евро в месяц и 144 тысячи евро в неделю. Его средний доход составит около 20,5 тысячи евро в день, 856 евро в час и более 14 евро в минуту.

Общая сумма заработка Хусанова за 5 лет может достичь 37,5 миллиона евро. При этом в расчет не включены премиальные.

Ранее Хусанов выступал за минский «Энергетик»-БГУ (ныне СКА-1938).

Абдукодир Хусанов
Фото: MCFC
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