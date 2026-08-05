Появились подробности заплыва поляка через Балтийское море 5.08.2026, 11:09

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Бартломей Кубковский

Фото: facebook/pomorze zachodnie

Бартломей Кубковский вошел в историю.

Бартломей Кубковский переплыл Балтийское море, преодолев 160 км и почти 55 часов боровшись с холодом, истощением и собственным организмом. После исторического достижения он оказался под наблюдением врачей. «Каждый день слышу, что результаты все лучше», — признается он. Теперь он рассказал о вызовах, которые настигли его в пути, пишет onet.pl.

Кубковский отправился в путь в пятницу от шведского побережья, предприняв пятую попытку переплыть Балтику. На этот раз он достиг цели. Преодолев около 160 км, в воскресенье вечером он добрался до Дзивнова и своими силами вышел на пляж. В воде он провел без перерыва почти 55 часов.

«Эти эмоции точно еще не улеглись, потому что ко мне до сих пор поступает очень много информации. Вчера мне сообщили, что о нас писали в китайских новостях. Для меня это действительно «вау». Наверное, мне понадобится еще около недели», — подчеркнул он, добавив, что до сих пор не имел возможности вернуться домой и выспаться в своей постели.

Бартломей Кубковский вошел в историю

Кубковский также признался, что во время своей изнурительной попытки пережил два серьезных кризиса. Первый настиг его на вторую ночь, когда он боролся со зрительными и слуховыми галлюцинациями. Серьезной проблемой была также исключительно холодная вода, из-за которой он долго не мог справиться с дрожью. Второй трудный момент наступил на последних 10 км. Помня, что годом ранее он потерял сознание за 11 км до берега, он опасался повторения, особенно когда на до того спокойной воде внезапно образовался водоворот.

«Уже на второй день я почувствовал себя лучше. Уход просто потрясающий. Когда мне говорят, что я останусь еще на сутки, я отвечаю: отлично. Я благодарен всей команде медсестер и врачей, которые обо мне заботятся», — отметил он.

«Человек чувствует себя настолько защищенным, и когда я каждый день слышу, что результаты все лучше, у меня в голове такое спокойствие, что завтра я уже выхожу, и все показатели почти близки к идеальным, все обследования сделаны. Отлично, правда. Мне даже приятно находиться в больнице в смысле такого спокойствия», — подытожил он.

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